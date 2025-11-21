Esta es la relación de las hijas de Nicole Kidman con su padre tras divorciarse de Keith Urban

En medio del proceso de divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban, la expareja ya ha dejado resuelto uno de los aspectos más delicados, la custodia de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Durante estas últimas semanas, las jóvenes han sido vistas acompañando a su madre en compromisos públicos, incluida la Semana de la Moda de París, donde días antes Sunday Rose desfiló de la mano de la firma Christian Dior.

Según ha contado una fuente interna a People, "sus hijas viven con Nicole, pero pasan con Keith todo el tiempo que quieren". Además, la fuente ha añadido que "no hay ningún drama".

Según los documentos judiciales obtenidos por el medio, ambos han firmado un acuerdo de crianzaque promueve la relación con los dos progenitores y prohíbe comentarios despectivos hacia el otro.

La expareja "animará a cada niño a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómodo en ambas familias", dicen los papeles.

En dicho plan, Kidman ha sido designada como la progenitora principal con 306 días al año con sus hijas, mientras que Urban tendrá 59 días.

Además, ambos deberán asistir a un seminario de padres en los 60 días posteriores a la presentación del divorcio.