Matthew McConaughey y su mujer, Camila Alves, no recuerdan el día de su boda

Para ellos no existen los aniversarios. Matthew McConaughey y su mujer, Camila Alves, no recuerdan la fecha del día de su boda.

En una entrevista para Entertainment Tonight con motivo de la publicación de su libro infantil 'Just try one bite' la exmodelo se mostró sorprendida de que su aniversario de bodas sea en junio.

"Matt y yo no somos buenos con las fechas y las cifras en nuestro matrimonio. Estamos de una lado para otro todo el tiempo".

Para explicar mejor lo mal que se les da recordar este tipo de información, ha contado una anécdota que les sucedió hace unos años, cuando invitaron a unos amigos a casa.

"Ya tenía mi tequila en la mano y me sentía muy luchadora y me volví hacia Matt para decirle, 'No, te has equivocado en la fecha'. Y él me contesta entonces: 'No, te has equivocado tú de fecha'. Estábamos discutiendo y mi amigo quería una cerveza, así que estaba buscando una cerveza y tenía uno de los recordatorios de nuestra boda. Abrí el cajón para coger uno de ellos y justo ahí, comencé a reírme muchísimo, porque tanto Matthew como yo estábamos equivocados".

Ahora que ya sabe que su memoria le fallaba, Camila Alves continúa bromeando: "Está bien, necesito escribirlo. Que alguien lo escriba. Necesito un recordatorio para esto".

Su historia de amor, que ya dura más de 16 años, no empezó del todo bien, aunque se acabaron casando hace 10. Ocurrió en una discoteca:

"Tan solo seis meses, puede que siete meses antes, había roto con alguien de la industria, un actor, de hecho. Estaba aterrorizada de cualquiera en la industria. Entonces, cuando me invitó a tomar margaritas, dije: 'No, gracias. No, no, estoy bien. Me voy a sentar aquí'. Le di la espalda a la mesa, pero él se levantó, se acercó y me habló".

La tozudez de Matthew en aquel momento les ha llevado, años después, a tener una preciosa familia formada por la pareja y sus tres hijos: Levi, de 13, Vida, de 12 y Livingston, de 9 años.

