Matthew McConaughey confiesa el secreto de cama que ha fortalecido su matrimonio con Camila Alves

Matthew McConaughey, el actor conocido por Cómo perder a un chico en 10 días o Interestelar, lleva casi dos décadas compartiendo su vida con la modelo brasileña Camila Alves, formando una de las parejas más sólidas de Hollywood.

La pareja se conoció en 2006 y, tras varios años de relación, se dieron el "sí, quiero" en 2012 en una ceremonia íntima en Texas.

Juntos tiene tres hijos: Levi, Vida y Livingston, y el mayor de ellos ha seguido los pasos de su padre en la actuación, protagonizando recientemente una película junto a él y su abuela Kay McConaughey.

Matthew McConaughey con su mujer Camila Alves y sus tres hijos: Levi McConaughey, Livingston McConaughey y Vida | Gtres

Matthew ha revelado que el secreto de su matrimonio de 13 años con Camila radica en un cambio aparentemente sencillo pero significativo: el tamaño de su cama, cambiando la más grande por una más pequeña.

"Tenemos hijos, y vamos a casa de un amigo. Él tiene una de estas camas dobles tamaño king, y todos los niños duermen en ella", explicaba a Fox News introduciendo su argumento.

Matthew McConaughey y su mujer Camila Alves | Cordon Press

"La esposa está a un lado con su mesita de noche y el esposo al otro, y es genial cuando tienes a los tres hijos, pero de repente los niños crecen demasiado. Se van de la cama", continuaba el actor.

"Una mañana me despierto, miro hacia allá y Camilla está como a un campo de fútbol de distancia", ha explicado. "Luego te vas a la cama por la noche, con ganas de acurrucarte y dices: 'Bueno, tenemos que acurrucarnos. Acércate unos tres metros y medio y yo también'"

"Piensas: 'Tío, esta maldita cama king size no es buena para el matrimonio'", comentaba. "'Deshazte de esta mierda'. Así que conseguimos una cama más pequeña donde estamos hombro con hombro. Te lo aseguro, es bueno para tu matrimonio", aconsejaba.

Sin embargo, este puede no ser el único secreto del duradero matrimonio de Matthew y Camila, y es que la pareja se caracteriza por mantener su vida privada, así como las de sus hijos, en la intimidad y lejos del escrutinio público.