La respuesta de Ethan Stlater sobre cómo es trabajar con Ariana Grande que ha reavivado los rumores de ruptura

Ethan Slater y Ariana Grande empezaron a salir después del rodaje de Wicked, en 2023. De la noche a la mañana, el actor se divorció de su mujer Lilly Jay y, de cara al estreno de la primera entrega del musical, el amor entre las dos estrellas se palpaba en cada premiere.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado de cara a la segunda parte de la saga. Y es que, a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una posible ruptura, se esquivaban en las alfombras rojas que iban pisando con durante los múltiples preestrenos. Así, los rumores sobre la separación vieron la luz.

Ariana Grande y Ethan Slater | Gtres

Si bien es cierto que fuentes internas afirmaban que ambos seguían juntos, la realidad es que los gestos de cariño brillaban por su ausencia. Una situación que se ha podido comprobar perfectamente durante la aparición de Slater en el programa The Morning Show, donde desaprovechó la oportunidad de poner fin al misterio.

Durante la entrevista, el presentador Craig Melvin le pregunta directamente sobre "cómo es trabajar con tu novia todos los días". Sin embargo, el intérprete da una respuesta que poco o nada tiene que ver con las intenciones del periodista: "Bueno, el reparto entero es increíble", comenta antes de matizar que "Ariana es brillante".

Lejos de deshacerse en elogios con su pareja, Slater opta por diversificar los homenajes: "Cynthia es extraordinaria y es increíble ver a esas dos mujeres actuar a tan alto nivel". Acto seguido, se centra en su experiencia con la película, afirmando que "ha sido muy especial estrenarla" después de "haberla rodado hace años".

Estas declaraciones han chocado con la forma en la que se comportaban ambas estrellas durante el estreno de la primera cinta de Wicked, avivando los rumores sobre la ruptura de la que muchos llevan tiempo hablando.

Sea como sea, Wicked Parte II ha llegado a los cines y ya se ha convertido en una de las películas más exitosas del año. Un musical que apunta alto y que se considera una de las favoritas para los Oscar.