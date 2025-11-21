Estrenos de cine del 21 de noviembre: Wicked: Parte II concluye el fenómeno mágico con un final de fantasía

Wicked: Parte II

Wicked, el fenómeno cinematográfico que se convirtió en la adaptación a la gran pantalla más exitosa de un musical de Broadway, pondrá su punto y final con esta segunda parte. Jon M. Chu dirige de nuevo el estelar reparto encabezado por Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles de Elphaba y Glinda, ahora distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectiva decisiones.

Duración: 138 minutos.

The Running Man

Edgar Wright dirige The Running Man, la cinta de ciencia ficción, adaptación de la novela de Stephen King, protagonizada por Glen Powell, Lee Pace, Josh Brolin, Colman Domingo, William H. Macy, Emilia Jones o Michael Cera. Su historia transcurre en una sociedad de un futuro cercano en la que The Running Man es el programa de mayor audiencia de la televisión: una competición mortal en la que los concursantes, conocidos deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales.

Duración: 133 minutos.

Jay Kelly

Adam Sandler, Laura Dern, George Clooney e Isla Fisher protagonizan Jay Kelly, una película de Noah Baumbach que sigue a un famoso actor y a su fiel representante en un viaje vertiginoso por Europa. A lo largo del camino, ambos de ven obligados a enfrentarse a las decisiones que han tomado, a sus relaciones personales y al legado que dejan.

Duración: 132 minutos.

Ciudad sin sueño

Guillermo Galoe lleva al cine el drama de La Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa a las afueras de Madrid, a la gran pantalla con su película Ciudad sin sueño. Y lo hace a través de Toni un adolescente de 15 años que, orgulloso de pertenecer a su familia de chatarreros, pasa los días junto a su abuelo, al que admira y sigue a todas partes.

Duración: 97 minutos.

Sisu: camino a la venganza

Sisu: camino a la venganza es una película de acción trepidante, secuela de la exitosa Sisu y protagonizada por Jorma Tommila, Richard Brake y Stephen Lang. Al regresar a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, el hombre que se niega a morir la desmantela, la carga en un camión y se propone reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos. Cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia regresa empeñado en terminar el trabajo, se produce una implacable persecución a través del país, una lucha a muerte llena de escenas de acción ingeniosas.

Duración: 88 minutos.

Drácula

Este viernes también llega a los cines Drácula, la nueva versión de la obra de Bram Stoker dirigida por Luc Besson. Sin abandonar el terror que caracteriza a la novela original adaptada en más de un centenar de series y películas, el cineasta francés reinventa el clásico y presenta un nuevo enfoque de la historia del famoso vampiro. Caleb Landry Jones se mete en la piel del vampiro, mientras que Christoph Waltz , Zoe Bleu Sidel y Matilda de Angelis completan el reparto.

Duración: 129 minutos.

Alpha

Alpha es una problemática adolescente de 13 años que vive con su madre soltera. Su mundo se derrumbará el día que vuelve del colegio con un tatuaje en el brazo. Dirigida por la galardonada Julia Ducournau, la cinta la protagonizan Emma Mackey, Mélissa Boros, Tahar Rahim y Golshifteh Farahani.

Duración: 128 minutos.

Olivia y el terremoto invisible

Y para los más pequeños llega esta semana 'Olivia y el terremoto invisible' una película de Irene Iborra Rizo llena de aventuras que aborda el tema de los desahucios en la infancia.

Duración: 71 minutos.