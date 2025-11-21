Muere a los 33 años el actor Spencer Lofranco, quien trabajó con Angelina Jolie y John Travolta

El joven actor Spencer Lofranco murió el pasado martes a los 33 años. El actor debutó en 2013 con la película Enamorarse, donde compartió pantalla con Andy García. Sin embargo, el intérprete canadiense llevaba desde 2018 alejado de la industria, tras su papel en la película de John Travolta Gotti.

Santino Lofranco, hermano de Spencer, fue el encargado de anunciar la triste noticia en su Instagram. "Para la leyenda @roccowinning. Mi hermano", escribía el jueves. "Viviste una vida con la que pocos pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Bear".

Por el momento, no se ha hecho pública la causa de la muerte. El medio TMZ informó que las autoridades de la Columbia Británica, Canadá, están investigando el suceso.

Además de su trabajo con Travolta y García, Lofranco participó en la película dirigida por Angelina Jolie Invencible. También en la cinta King Cobra, con James Franco, Christian Slater y Alicia Silverstone.

Hace algunos años, el actor decidió tatuarse el rostro, cambiando drásticamente su imagen pública. No obstante, recientemente anunció que estaba en un proceso de borrado de la tinta y animaba a sus followers a seguirlo en una cuenta de OnlyFans que acababa de abrir, afirmando que "lo mejor está por venir".

De igual modo, en su perfil mostraba otra de sus facetas artísticas: la pintura callejera. Y es que, más allá de sus papeles en Hollywood, Spencer tenía esta afición que sus seguidores celebraban, reaccionando a cada publicación en la que enseñaba sus creaciones.

Sus amigos, familiares y fans lo han despedido públicamente en redes sociales, rindiéndole homenaje con bonitas palabras de cariño y agradecimiento.