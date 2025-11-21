Todo lo que debes saber sobre Amanecer en la cosecha, la precuela de Los Juegos del Hambre, que cuenta la oscura historia de Haymitch Abernathy

La espera ha terminado para los fans del Capitolio, de los rebeldes y de todo Panem gracias al regreso de la franquicia con Amanecer en la cosecha, una precuela que nos llevará a uno de loscapítulos más oscuros y determinantes de la historia.

Esta vez, el foco se centra en nada menos que Haymitch Abernathy, mentor legendario de Katniss Everdeen y único vencedor conocido del Distrito 12 antes de ella.

La película adapta la última novela de Suzanne Collins, ambientada 24 años antes de los Juegos que todos conocemos, en pleno Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición despiadada en la que el Capitolio duplicó el número de tributos.

Joseph Zada ​​como Haymitch Abernathy en Amanecer en la cosecha | Murray Close/Lionsgate

Collins publicó el libro el pasado 18 de marzo y con él volvió a hacer lo que mejor sabe: hablar de poder, propaganda, desigualdad y manipulación.

"Con Amanecer en la cosecha, me inspiré en la idea de David Hume sobre la sumisión implícita y, en sus palabras, 'La facilidad con la que los muchos son gobernados por los pocos'", dijo Collins en un comunicado de prensa.

"La historia también se prestaba a una exploración más profunda del uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta '¿Real o no real?' me parece cada día más apremiante", continuó.

La película nos llevará de vuelta a un Panem aún más cruel, donde el Capitolio continúa experimentando con métodos para controlar a los distritos. Aquí se conocerá a un Haymitch de 16 años, mucho antes de su cinismo, sus cicatrices y su alcoholismo.

Se verá cómo se forja su carácter, qué lo obligó a endurecerse y qué dejó marcado en su alma para siempre.

La historia también profundiza en su relación con Lenore Dove Baird, una joven que se convertirá en pieza emocional clave de su viaje, y en su conexión con Maysilee Donner, otro personaje relevante de su pasado.

Joseph Zada ​​como Haymitch Abernathy y McKenna Grace como Maysilee Donner en Amanecer en la cosecha | Murray Close/Lionsgate

Esta cinta viene cargada de nuevos rostros con Joseph Zada como Haymitch Abernathy en su versión adolescente; Whitney Peak como Lenore Dove Baird; y McKenna Grace como Maysilee Donner.

A ellos se suman Ralph Fiennes retomando su icónico rol como Snow, Elle Fanning como Effie Trinket y actores como Kieran Culkin, Jesse Plemons, Maya Hawke o Lili Taylor, entre otros.

Ya ha salido a la luz el primer tráiler y, aunque es breve, ha sido suficiente para hacer vibrar al fandom con su música inquietante, la silueta del sinsajo evolucionando y el recordatorio de que los Juegos no siempre fueron como los recordamos.

El rodaje comenzó este pasado verano en localizaciones que incluyen el norte de nuestro país, según recoge Teen Vogue, y la fecha de estreno está programada para el 20 de noviembre de 2026.

El proyecto regresa con su equipo más fiel, y es que vuelve a estar en manos de Francis Lawrence, el director que consolidó la estética más madura y política de la saga.

Además, el guion lo firma Billy Ray, veterano de la franquicia, y la producción corre a cargo de Nina Jacobson y Brad Simpson, responsables de convertir los libros de Collins en un fenómeno cinematográfico global.