A LO PATRICK SWAYZE Y JENNIFER GREY
El impactante vídeo de Channing Tatum haciendo el salto de Dirty Dancing con su novia
Channing Tatum ha demostrado que es posible hacer el icónico paso de baile de Dirty Dancing en este vídeo donde logra coger a su novia, la modelo Inka Williams, y subirla por encima de su cabeza.
Todos sabemos que Channing Tatum es un gran bailarín y lo ha demostrado en películas como Step Up (Un paso adelante) o Magic Mike. Pero, ahora el actor ha impactado al dejar claro que puede, incluso, llegar a hacer uno de los pasos de baile más complicados e icónicos en la historia del cine.
Efectivamente, estamos hablando de la acrobacia de Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing. Este momentazo lo hemos podido ver a través de la cuenta de Instagram de la novia de Channing Tatum, la modelo australiana Inka Williams.
La joven ha compartido una galería de fotos y vídeos de un viaje que hicieron a Fiji. Y, entre una de estas publicaciones encontramos este vídeo.
Es cierto que el paso no salió a la primera. Así, en el vídeo vemos como Inka está dudosa al principio mientras Tatum intenta a animarla a que salte sobre él mientras pasaban el día en una paradisíaca playa.
"Tengo miedo", se le escucha decir a Inka. Para después Channing tranquilizarla: "Te prometo con todo mi corazón...", comenta.
"Confío en ti, eres bailarín. Pero es difícil", responde Williams. Para, al final del vídeo ver cómo logran hacer a la perfección el salto y cómo Channing aguanta el peso de su novia con los brazos subidos por encima de su cabeza.
Espectacular.
