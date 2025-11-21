El impactante vídeo de Channing Tatum haciendo el salto de Dirty Dancing con su novia

Todos sabemos que Channing Tatum es un gran bailarín y lo ha demostrado en películas como Step Up (Un paso adelante) o Magic Mike. Pero, ahora el actor ha impactado al dejar claro que puede, incluso, llegar a hacer uno de los pasos de baile más complicados e icónicos en la historia del cine.

Efectivamente, estamos hablando de la acrobacia de Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing. Este momentazo lo hemos podido ver a través de la cuenta de Instagram de la novia de Channing Tatum, la modelo australiana Inka Williams.

La joven ha compartido una galería de fotos y vídeos de un viaje que hicieron a Fiji. Y, entre una de estas publicaciones encontramos este vídeo.

Es cierto que el paso no salió a la primera. Así, en el vídeo vemos como Inka está dudosa al principio mientras Tatum intenta a animarla a que salte sobre él mientras pasaban el día en una paradisíaca playa.

"Tengo miedo", se le escucha decir a Inka. Para después Channing tranquilizarla: "Te prometo con todo mi corazón...", comenta.

"Confío en ti, eres bailarín. Pero es difícil", responde Williams. Para, al final del vídeo ver cómo logran hacer a la perfección el salto y cómo Channing aguanta el peso de su novia con los brazos subidos por encima de su cabeza.

Espectacular.