Woody Harrelson deja claro si volverá a True Detective con Matthew McConaughey: "Lo empañaría"

True Detective se ha convertido en una de las series mejor valoradas por los fans desde su estreno en 2014 a pesar de que ninguna de sus temporadas haya superado a la primera en términos de crítica y premios. Y es que la entrega que protagonizaron Woody Harrelson y Matthew McConaughey marcó un antes y un después en la televisión.

Nic Pizzolatto firmó el guion y Cary Fukunaga, la dirección, y más de una década después, el creador de la serie afirmó que tenía una idea para una nueva historia que traería de vuelta a los personajes de Rust Cohle y Marty Hart.

"Hemos hablado de volver a juntarnos y hacerlo, y creo que los chicos están dispuestos a ello. Es solo cuestión de si eso sucederá algún día", señaló.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey en True Detective | HBO Max

No obstante, ha sido el propio Harrelson el que se ha encargado de bajar las expectativas, descartando esta idea en una entrevista con el programa Today.

"McConaughey dijo que le encantaría [hacer una nueva entrega de True Detective] si 'Woody y yo pensamos que es lo suficientemente buena. Ni siquiera lo dudaría'. ¿Harías otra?", le preguntó el presentador al actor. "Matthew es divertidísimo. La verdad es que nunca. Ni hablar. Porque salió genial. Me encanta cómo salió, y hacer otra temporada, creo, lo empañaría", ha explicado Woody.

De esta forma, los fans tendrán que fantasear con este proyecto que parece fallido. Eso sí, pueden seguir con el hype ya que Nicolas Cage está en conversaciones para protagonizar la temporada 5 como el detective neoyorquino Henry Logan.