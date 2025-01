Margaret Qualley se sincera sobre ser una nepo baby en Hollywood tras triunfar con La Sustancia: "Deseo merecerlo"

Margaret Qualley ha sido uno de los rostros del cine de 2024 tras el éxito que ha logrado con La Sustancia, el body horror que co-protagoniza junto a Demi Moore, quien ganaba el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical. Cinta por la que ella también estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto.

Qualley tiene ya una larga carrera a sus espaldas con títulos de renombre como Kinds of Kindness, Pobres Criaturas o Once Upon a Time in Hollywood. Pero Margaret es conocida desde que nació ya que es hija de la estrella Andie MacDowell.

Por ello, la actriz ha reflexionado sobre el ser una nepo baby en el podcast Happy Sad Confused: "Puedes llamarme nepo baby", dice con franqueza.

Aunque considera que le gusta más ser una "actriz de segunda generación": "¡Qué bonita forma de decirlo!".

Sobre si ha sido capaz de quitarse esta etiqueta de encima dice: "No estoy segura. Creo que simplemente quiero desesperadamente ser buena y merecer estar donde estoy".

Margaret Qualley y Andie MacDowell | Getty

"Quiero trabajar muy duro, me encanta la sensación de trabajar muy duro, me encanta la sensación de agotamiento que produce el trabajo duro y bien hecho", explica. "Hay algo muy puro en poder poner tu corazón en algo, tu mente en algo, tu cuerpo en algo. Y realmente ir a por ello".

"Y supongo que siempre he tenido un gran impulso para poder hacer eso, y soy muy exigente conmigo misma, siempre siento que soy más exigente conmigo misma que con cualquier otra persona. Así que en cierto modo no importa".