La emoción de Demi Moore al ganar su primer Globo de Oro a los 62 años: "Estaba tocando fondo"

Demi Moore ha triunfado ganando su primer Globo de Oro a los 62 años por su papel en La Sustancia, marcando un hito en su carrera de más de 45 años.

Visiblemente emocionada, Moore lo ha agradecido a quienes han estado a su lado durante los últimos 30 años, destacando el apoyo recibido en sus momentos más bajos.

La Sustancia se ha llevado múltiples premios que celebran tanto su éxito artístico como el profesional de la actriz, que finalmente ha recibido el reconocimiento que merecía.

Llevándose a casa la estatuilla Demi se impuso a Karla Sofía Gascón, la favorita por Emilia Pérez, pero también a Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) y Zendaya (Rivales), las otras nominadas al Globo de Oro como mejor actriz en comedia o musical.

En su discurso de aceptación, muy emocionada, ha reflexionado sobre la valía de uno mismo:

"Oh, wow. No me lo esperaba en absoluto. Estoy completamente en shock. He estado en esto mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento muy agradecida y honrada", reconoce en el escenario.

Demi Moore en los Globos de Oro 2025 | Gtres

"Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz de 'palomitas' y, en ese momento, interpreté eso como que no se me permitiría ser reconocida. Podía hacer películas exitosas, que generaban mucho dinero, pero no sería valorada. Creí en eso, y con el tiempo esa idea me fue corroyendo. Incluso llegué a pensar hace unos años que tal vez esto había terminado para mí, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Cuando estaba tocando fondo, me llegó un guion totalmente increíble, valiente y arriesgado, titulado La Sustancia, y el universo me dijo que aún no había terminado", revela.

"Estoy muy agradecida a Corly por confiar en mí para interpretar a esta mujer, a Margaret [Qualley], que fue la otra mitad de mí misma, sin la cual no hubiera sido posible. Gracias también a las personas que han estado conmigo durante más de 30 años: Kevin Huvane, Jason Weinberg, todo el equipo de CAA, Untitled, y todos los que han creído en mí, especialmente aquellos que lo hicieron cuando yo misma no lo hacía.

Demi Moore triunfa con 'La sustancia' y deja sin el Globo de Oro a Karla Sofía Gascón | EUROPAPRESS

Por último, quiero dejaros con una reflexión que creo que esta película nos transmite. En esos momentos en los que pensamos que no somos lo suficientemente inteligentes, guapos, delgados, exitosos, o simplemente no somos suficientes, hubo una mujer que me dijo: 'Recuerda que nunca serás suficiente, pero puedes conocer el valor de tu valía si dejas de medir'.

Así que hoy celebro este reconocimiento como una señal de mi integridad, del amor que me impulsa y del regalo de hacer lo que amo, recordando que sí pertenezco aquí. ¡Muchísimas gracias!", se despedía.

Un momento que quedará en la memoria de los fans de Demi Moore y en la historia de los Globos de Oro, donde la actriz ha mostrado que nunca es tarde para alcanzar los sueños.