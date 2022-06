Kristen Stewart reacciona tras saber que muchos abandonaron la proyección de su película en Cannes, 'Crímenes del futuro'

'Crímenes del futuro' es la nueva película de David Cronenberg, donde los humanos se adaptan a un ambiente sintético, transformando y mutando sus órganos. Un famoso artista llamado Saul Tenser (Viggo Mortensen) se dedica a documentar cómo partes de su cuerpo cambian.

Un argumento, sin duda, un tanto llamativo que ha generado muchas reacciones. Así, de esta forma en el Festival de Cannes, donde se presentó la semana pasada, algunas fueron las personas que decidieron abandonar la sala durante la proyección de la película.

Así, ahora, Kristen Stewart, que participa en la película, ha sido la primera de los involucrados en pronunciarse al respecto, tras preguntarle 'Insider' por lo sucedido: "Todo el mundo habla de cómo las películas de Cronenberg son difíciles de ver. Es divertido ver cómo la gente sale de los pases en Cannes".

"Los actores, pasábamos todo el día después del trabajo diciendo '¿Qué estamos haciendo? Pero ayer vi la película, y para mí el mensaje fue cristalino", comenta la actriz. Para después Stewart mostrar su impresión de la película, y lo que simboliza: "Te expone mucho, es como si estuvieras destripando órganos en todo momento, y si no se siente de esa forma al verla no merece la pena". A pesar de la desbandada de parte del público, la película recibió una ovación de 6 minutos. Puedes ver aquí el momento en el que Stewart agradece el reconocimiento, junto al resto de protagonistas (Léa Seydoux y Vigogo Mortensen) y su director, David Cronenberg.

Sobre este último, el veterano director de terror famoso por películas como 'Cuerpos invadidos' o la serie 'The Knife Man', Stewart ha apreciado: "Cualquier susto en sus películas, cualquier signo de violencia, me deja boquiabierta. Nunca me causa repulsión, y la manera en la que lo siento, tan de placer visceral, es el único motivo por el que estamos vivos. Somos sacos de placer".

