Keith Urban tiene 4 tatuajes en honor a Nicole Kidman y uno es enorme con el nombre de ella escrito: ¿Los borrará al separarse?

Hacerse un tatuaje en honor a una pareja suele considerarse uno de los gestos románticos más intensos y arriesgados. Para algunos, es la máxima expresión de compromiso; para otros, un acto impulsivo que puede convertirse en una carga si la relación llega a su fin.

Ese dilema es el que atraviesa ahora el cantante Keith Urban, quien a lo largo de su matrimonio con Nicole Kidman ha grabado en su piel varios tributos a la actriz.

Tras casi dos décadas juntos, ahora se ha confirmado la noticia de que Nicole ha solicitado el divorcio y la custodia de sus hijas.

"Su separación se está volviendo dramática", decía una fuente a People. "Nicole está dolida y se siente traicionada. Quería salvar su matrimonio y creía que podía, pero parece que él ya lo superó".

A pesar de su ruptura, hay una parte de la actriz que está permanentemente con el cantante, y es que son 4 los tatuajes que Keith tiene en honor a la actriz.

Uno de los tatuajes más visibles es el primer nombre de la actriz, Nicole, en su bíceps, que con el tiempo ha sido retocado con detalles decorativos.

Además, tiene escrito MARY en los nudillos de su mano derecha, un tatuaje que hace referencia al segundo nombre de la intérprete de Prácticamente magia, Nicole Mary Kidman.

Pero, por si no era suficiente muestra de amor marcar sobre la piel el primer y segundo nombre de su mujer, Keith se tatuó las iniciales del nombre completo de Nicole, NMK, en la parte interna de la muñeca integradas dentro de un diseño mayor.

El último diseño en la piel del cantante que hace referencia a Kidman aparece en su cuello, donde se lee la palabra 'Babygirl' (nena), un apodo cariñoso que él utilizaba para dirigirse a ella incluso antes de que protagonizase la película erótica con el mismo nombre.

"Keith no puede llamar a nadie más 'babygirl'. Pero ahora, gracias a la película, ha adquirido un significado diferente. Así que dice: '¡No, todavía tengo todos los derechos sobre 'babygirl'!'", dijo la actriz en noviembre del pasado 2024 a la revista W.

No es la primera vez que Keith Urban está en esta misma situación, ya que durante su relación anterior con la modelo Niki Taylor, con quien estuvo casado antes de conocer a Nicole Kidman, también se hizo tatuajes en pareja , según informaba People.

Tras la separación, decidió cubrirlos con nuevos diseños y ahora la pregunta inevitable para los fans es qué hará con los tatuajes dedicados a Kidman.