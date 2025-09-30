Aseguran que la separación de Nicole Kidman y Keith Urban era "inevitable": "No ha sido un secreto"

Nicole Kidman y Keith Urban llevan 19 años casados, tiempo en el que han formado una familia junto a sus dos hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Siempre se han mostrado como una pareja muy cómplice y eran consideradas como una de las más sólidas de Hollywood.

Nicole Kidman con su marido Keith Urban y su hija Sunday Rose | Getty

Por ello, la separación de la actriz y el cantante ha sido algo inesperado a nivel público. La noticia llegaba junto a las declaraciones de una fuente cercana a la familia que aseguraba que la decisión había sido de Keith.

"Toda la familia Kidmanse ha unido para apoyarse mutuamente", decía. "Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio".

Sin embargo, para sus amigos "realmente no ha sido un secreto". Según han confirmado fuentes cercanas a People, Kidman y Urban "han estado viviendo separados por un tiempo".

"La gente cercana a Keith sentía que la separación era inevitable", añadía la fuente.

Este verano, la pareja ha estado ocupada trabajando en sus proyectos profesionales: Nicole con la grabación de Prácticamente Magia 2, que ya ha finalizado, y Keith con su gira High and AliveWorld Tour, que todavía continúa.

La última aparición pública que tuvieron fue en junio, en el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, pocos días antes de su aniversario, cuando la actriz publicó una foto junto a su marido con un cariñoso mensaje.