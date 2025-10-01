El motivo de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban sería por una tercera persona: Un secreto a voces

Nicole Kidman y Keith Urban se han separado tras 19 años de matrimonio, y ya han comenzado a circular rumores sobre los posibles motivos de la ruptura.

Aunque ninguno de ellos ha hablado públicamente del tema, fuentes internas aseguran que la decisión fue de Urban y mientras Kidman estaría intentando mantener la familia unida.

La pareja habría puesto fin a su relación a principios de verano coincidiendo con su aniversario, según han contado fuentes cercanas a TMZ, cuando Keith no felicitó a su mujer en redes sociales, a diferencia de Kidman que le dedicó una publicación.

Además, Keith se habría instalado en otra casa en la misma ciudad, Nashville, donde residía junto a su mujer y sus dos hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Según otras fuentes, tanto vecinos de la zona como el entorno de la actriz y el cantante comentan que "todo apunta a que Keith está con otra mujer".

"Se sabe por todo Nashville", aseguraba una fuente a Page Six.

Aunque no está claro si esa supuesta nueva relación comenzó antes o después de la separación, algunos allegados aseguran que "Nicole no lo discute, pero aun así está sorprendida" ante la situación.

Nicole Kidman junto a su marido, Keith Urban | Cordon Press

La oficialización de la separación ha llegado con la petición de divorcio por parte de la actriz de Prácticamente Magia, según informaba TMZ.

El fin del matrimonio de Nicole y Keith ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores y al mundo del espectáculo, no obstante, el entorno de la pareja consideraba este desenlace como algo inevitable.