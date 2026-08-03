Keith Urban, "absolutamente devastado" al enterarse del nuevo romance de Nicole Kidman tras su divorcio

Meses después de formalizar su divorcio tras casi dos décadas de matrimonio, las secuelas emocionales continúan aflorando en la expareja formada por Keith Urban y Nicole Kidman.

Una fuente cercana a Keith Urban ha declarado a New Idea que ha quedado "absolutamente devastado" al hacerse públicas las imágenes de Nicole Kidman rehaciendo su vida sentimental junto al empresario de capital privado Michael Reinstein.

El músico de 58 años, que firmó el divorcio definitivo con la ganadora del Oscar el pasado mes de enero tras haber anunciado su separación a finales de 2025, albergaba presuntamente la esperanza de una futura reconciliación, por lo que ver las fotografías de Kidman en actitud cariñosa durante una escapada a la Riviera italiana ha supuesto un duro golpe de realidad.

Las imágenes, en las que la actriz aparece sonriente, tomando algo junto a la piscina y compartiendo gestos de complicidad con Reinstein (acompañada también por sus hijas Sunday Rose y Faith), confirman que la intérprete ha decidido dar un paso adelante en su vida personal.

Keith Urban y Nicole Kidman en el US Open en 2023 | Getty

Mientras el entorno de Kidman defiende que "merece encontrar la felicidad" tras hacer todo lo posible por salvar su familia durante la crisis conyugal, para el artista australiano la noticia supone la confirmación definitiva de que no hay vuelta atrás, impulsándole a asumir que debe cerrar este capítulo e iniciar su propia etapa de recuperación sentimental alejado del foco mediático.