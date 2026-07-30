Sale a la luz la causa de la muerte de la madre de Ben Affleck a los 83 años en la casa del actor

Ben Affleck, quien recientemente podría haber recibido una supuesta indirecta de Jennifer Lopez a través del Instagram de la cantante, debe afrontar ahora otro revés personal.

Y es que según el certificado de defunción obtenido en exclusiva por Us Weekly, Chris Anne Affleck, madre de los reconocidos actores Ben y Casey Affleck, falleció el pasado 2 de junio a los 83 años a causa de un paro cardiorrespiratorio en la residencia de Los Ángeles del actor.

Ben Affleck y su madre Chris Anne Boldt | Cordon Press

El documento oficial señala que la trágica pérdida estuvo provocada por las complicaciones de un adenocarcinoma de páncreas contra el que llevaba luchando durante meses, tras ser diagnosticada el pasado mes de diciembre con una esperanza de vida de apenas medio año.

Chris Anne, una respetada exprofesora graduada en la Universidad de Harvard que dedicó más de tres décadas a la enseñanza pública antes de jubilarse en 2008, falleció en paz rodeada por el cariño de los suyos.

El informe revela además que pudo cumplir su último deseo vital solo dos días antes de morir: presenciar el pasado 31 de mayo la graduación de la escuela secundaria de su nieto Atticus junto al resto de la familia.

Esta pérdida deja un profundo vacío en la familia, compuesto por sus dos hijos (a quienes educó tras divorciarse de Timothy Affleck cuando los actores eran solo unos niños) y sus cinco nietos, nacidos de los matrimonios de Ben con Jennifer Garner y de Casey con Summer Phoenix.