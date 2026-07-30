Tráiler de El secreto de Thomas Crown, un thriller dirigido y protagonizado por Michael B. Jordan

Ya está disponible el tráiler de El secreto de Thomas Crown, que llegará a los cines el próximo marzo.

El ganador de un Oscar Michael B. Jordan dirige, produce y protagoniza un thriller de robos de guante blanco visualmente deslumbrante, sensual e inesperadamente conmovedor, donde el hombre más peligroso es aquel al que nadie está observando.

Póster de El secreto de Thomas Crown | Amazon MGM Studios

Le acompañan en el reparto estrellas de la talla de Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurria y Pilou Asbæk.

El guion está firmado por Drew Pearce y Jason Hall basado en la historia de Alan R. Trustman y Drew Pearce.

El 5 de marzo de 2027, solo en cines.