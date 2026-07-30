EN CINES 5 DE MARZO DE 2027
Tráiler de El secreto de Thomas Crown, un thriller dirigido y protagonizado por Michael B. Jordan
Amazon MGM Studios ha lanzado el tráiler de la nueva película de Michael B. Jordan, dirigida, protagonizada y producida por él.
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Ya está disponible el tráiler de El secreto de Thomas Crown, que llegará a los cines el próximo marzo.
El ganador de un Oscar Michael B. Jordan dirige, produce y protagoniza un thriller de robos de guante blanco visualmente deslumbrante, sensual e inesperadamente conmovedor, donde el hombre más peligroso es aquel al que nadie está observando.
Le acompañan en el reparto estrellas de la talla de Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurria y Pilou Asbæk.
El guion está firmado por Drew Pearce y Jason Hall basado en la historia de Alan R. Trustman y Drew Pearce.
El 5 de marzo de 2027, solo en cines.
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