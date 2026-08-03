Ariana Grande anuncia su retirada de la vida pública ante el "escrutinio constante" por su físico

Poner límites para proteger la salud mental y emocional se ha convertido en la prioridad de la artista Ariana Grande.

Y es que según ha confirmado su representante en exclusiva a la revista PEOPLE, la cantante de 33 años se alejará de la vida pública una vez concluya su gira Eternal Sunshine el próximo 1 de septiembre en Londres.

La decisión, enfocada en priorizar su descanso y bienestar, implica también su renuncia a protagonizar la adaptación del musical Sunday in the Park with George en el West End londinense el próximo verano junto a Jonathan Bailey, un proyecto al que continuará brindando todo su apoyo.

Esta pausa profesional llega motivada por el incesante debate y escrutinio público que se genera de forma constante alrededor de su aspecto físico y su salud personal, una presión mediática y en redes sociales que se ha intensificado tras el lanzamiento del videoclip de su sencillo Petal.

En cuanto a este nuevo álbum, Petal, una fuente cercana ha afirmado que "este álbum es una canción de lucha, un himno sobre la relación de amor-odio con el público y su toxicidad. Este álbum no trata sobre ninguna pareja sentimental ni ruptura en ese sentido”.

Desde el entorno de la cantante han querido enfatizar que "está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Su espectáculo exige una enorme destreza física y atlética, y ella está actuando de manera totalmente sana y a un nivel altísimo noche tras noche".

Es importante recordar que no es la primera vez que la intérprete apela a la empatía del público sobre la conveniencia de hacer comentarios acerca de la imagen de los demás. La propia artista ha recordado en varias ocasiones lo incómodo y perjudicial que resulta que se juzgue la apariencia de las personas, defendiendo el respeto a la privacidad y la individualidad.

Con esta retirada temporal al término de sus compromisos sobre el escenario, Ariana Grande busca tomar distancia del ruido mediático para reconectar consigo misma en un entorno seguro y tranquilo.