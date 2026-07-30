Muere a los 62 años Manolo Solo, inolvidable actor español, a causa de un cáncer

El actor Manolo Solo ha fallecido este jueves en Madrid a los 62 años a causa de un cáncer. Deja tras él una huella imborrable en el cine español y en títulos como Tarde para la ira, que le valió el Premio Goya a mejor actor.

Así lo ha informado la cuenta oficial de la Academia de Cine.

El intérprete de Algeciras es uno de los rostros más conocidos del cine español con una extensa carrera. Su consagración definitiva fue en 2016 gracias a Tarde para la ira, ópera prima de Raúl Arévalo, por la que obtuvo el Goya al Mejor Actor de Reparto. A partir de entonces se convirtió en uno de los intérpretes más reclamados del panorama nacional, formando parte del reparto de películas como El guardián invisible, Tiempo después, La sombra de la ley, Josefina, Girasoles silvestres o El buen patrón, filme que le proporcionó una nueva candidatura a los Goya.

Después de años brillando en papeles secundarios, Víctor Erice le confió su primer gran protagonista en Cerrar los ojos (2023), la esperada vuelta al cine del director vasco tras décadas de ausencia. Su trabajo volvió a ser reconocido por la Academia con una nominación al Goya al Mejor Actor Protagonista.

En los últimos años consolidó esa nueva etapa interpretando personajes principales en La desconocida, de Pablo Maqueda, A la cara, de Javier Marco, y Una quinta portuguesa, dirigida por Avelina Prat, película por la que obtuvo una nueva nominación a los Premios Goya.

Uno de los primeros en despedirse del actor ha sido el cineasta Santiago Segura que, a través de X, ha lamentado la pérdida de un "gran actor y un gran tipo". "Muy triste por el fallecimiento de Manolo Solo, un gran actor (además de un gran tipo), premio Goya por su participación en "Tarde para la ira". Coincidí con él en el rodaje de "El gran Vazquez" donde interpretaba al genial Francisco Ibáñez", ha publicado.