El revelador mensaje de Dylan Sprouse exponiendo a Jared Leto hace años se hace viral tras resurgir acusaciones de agresión sexual

Las nuevas acusaciones vertidas contra Jared Leto han provocado una auténtica revolución mediática cuyas réplicas han derivado a publicaciones del pasado.

Y es que las redes sociales han viralizado un tuit escrito en 2018 por Dylan Sprouse en el que cuestionaba públicamente el comportamiento del líder de Thirty Seconds to Mars hacia jóvenes modelos.

"Oye, Jared Leto, ahora que le has escrito por mensaje directo a todas las modelos de entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu índice de éxito?", escribió por aquel entonces la antigua estrella Disney, un mensaje que nunca borró y que cobra un nuevo significado a la luz de los recientes acontecimientos.

El rescate de este mensaje coincide con el estreno del documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, donde diez mujeres detallan presuntos episodios de agresión y conducta sexual inapropiada por parte del actor.

Ante el impacto del reportaje, Jared Leto ha respondido categóricamente a las nuevas acusaciones de violencia sexual asegurando que "jamás ha agredido sexualmente a nadie" y tachando los testimonios de "absoluta y categóricamente falsos".

Sin embargo, el señalamiento público de Sprouse (al que se sumaron en su día comentarios críticos de cineastas como James Gunn) vuelve a poner bajo el foco las sospechas que rodeaban al ganador del Oscar desde hace años.