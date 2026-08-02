Barbie 2 podría retrasarse: las negociaciones con Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling complican la secuela

Después del éxito mundial de Barbie en 2023, Warner Bros ya trabaja en la esperada secuela. Sin embargo, el proyecto atraviesa un momento clave y todavía no está garantizado que pueda salir adelante en los plazos previstos.

Según informa The New York Times, el estudio mantiene negociaciones con Greta Gerwig para que vuelva a dirigir y escribir la película, además de intentar cerrar el regreso de Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

El principal obstáculo está en el acuerdo económico. Las conversaciones continúan abiertas, pero las partes todavía no han llegado a un entendimiento sobre el salario y el reparto de los beneficios que generaría la película.

Margot Robbie como Barbie en su look cowgirl | Warner Bros.

La situación preocupa especialmente a Warner Bros, ya que el estudio necesita cerrar un acuerdo antes de diciembre para mantener los derechos cinematográficos de Barbie. De no hacerlo, estos regresarían a Mattel.

Por el momento no existe una ruptura entre las partes, aunque las negociaciones avanzan más despacio de lo previsto y todo apunta a que el desarrollo de la secuela podría retrasarse.

Ryan Gosling como Ken en Barbie | Warner Bros.

Mientras tanto, Greta Gerwig ya tendría una nueva historia pensada junto a Noah Baumbach para continuar el universo de Barbie. Sin embargo, el guion no comenzará a desarrollarse hasta que se resuelvan las negociaciones con el estudio.

Aunque los fans esperan volver a ver a Margot Robbie y Ryan Gosling en la gran pantalla, el futuro de Barbie 2 dependerá ahora de que Warner Bros consiga alcanzar un acuerdo con el equipo creativo que hizo posible el fenómeno cinematográfico de 2023.