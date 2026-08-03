¿Quién es Sara Grey en SpiderMan: Brand New Day? Su sorprendente diferencia de edad con Sadie Sink

Uno de los secretos mejor guardados de SpiderMan: Brand New Day era descubrir a quién daba vida Sadie Sink. Durante meses han circulado teorías de todo tipo entre los fans, pero la película por fin ha despejado la duda. Si aún no la has visto, a continuación hay spoilers.

Sí, los rumores eran ciertos: es Jean Grey. La película cuenta un poco sobre el pasado del personaje y explica por qué se cuela en el Departamento de Control de Daños para encontrar "V-Max". La respuesta tiene un motivo muy personal, Jean lleva todo este tiempo buscando a su hermana, Sara Grey.

Un flashback muestra por primera vez a Sara y revela que el equipo de Bill Metzger la secuestró para hacer experimentos con sus poderes de control mental. Desde entonces, Jean tiene un único objetivo: encontrarla y salvarla.

Pero la historia da un triste giro. Jean acaba descubriendo que Sara murió mientras estaba retenida por Metzger. Después intentaron hacer con ella los mismos experimentos, aunque sus poderes eran demasiado fuertes y las pruebas no salieron como esperaban.

Olivia Booth-Ford sale en SpiderMan: Brand New Day | Cordon Press

La actriz que hace de Sara Grey

Sara Grey aparece durante ese flashback y está interpretada por la joven actriz Olivia Booth-Ford, que comparte escena con Sadie Sink.

La hemos visto en títulos como la serie de Apple TV+ The Enfield Poltergeist y Waterloo Road, donde daba vida a Leoni Tennant.

Pero hay un detalle que ha llamado mucho la atención de los fans. Aunque Sara es la hermana mayor de Jean en los cómics, Olivia Booth-Ford es en realidad mucho más joven que Sadie Sink.

La actriz cumplió 16 años el pasado 3 de julio, mientras que Sadie Sink cumplió 24 en abril. Además, como esa escena probablemente se rodó el año pasado, ambas tenían incluso un año menos cuando se puso delante de las cámaras.

En los cómics de Marvel nunca se dice exactamente cuántos años tienen Sara y Jean ni cuál es la diferencia de edad entre ellas, pero sí se implica que Sara es la mayor y ayuda a Jean a conocer sus poderes, como vemos en el flashback.