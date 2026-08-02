SpiderMan: Brand New Day hace historia y rompe el mayor récord de taquilla de Marvel

SpiderMan: Brand New Day ha arrancado su recorrido en los cines de la mejor forma posible. La nueva película protagonizada por Tom Holland ha firmado el mayor estreno en un solo día de la historia de la taquilla estadounidense, superando incluso a Avengers: Endgame.

Según las estimaciones publicadas por Deadline, Variety y Forbes, la cinta ha recaudado 167 millones de dólares en su primer día en los cines de Estados Unidos, una cifra que incluye las funciones de preestreno del miércoles y el jueves junto a las del viernes.

Con este resultado, la nueva entrega de SpiderMan supera el récord que mantenía Avengers: Endgame, que en 2019 consiguió 157,4 millones de dólares en su jornada inaugural. También deja atrás el estreno de SpiderMan: No Way Home, que alcanzó cerca de 122 millones de dólares en su primer viernes.

Tom Holland y Zendaya como SpiderMan y MJ | instagram.com/biancabellacosplay - Sony Pictures

Otro de los grandes hitos de la película ha sido el de las funciones anticipadas. Los preestrenos habrían generado 72 millones de dólares, convirtiéndose también en el mejor dato de la historia en este apartado.

Las previsiones apuntan ahora a que SpiderMan: Brand New Day podría cerrar su primer fin de semana en Norteamérica con una recaudación de entre 330 y 340 millones de dólares, situándose entre los mejores estrenos de todos los tiempos.

Aunque Sony Pictures todavía no ha hecho oficial la cifra definitiva, todo apunta a que la nueva aventura de Peter Parker se convertirá en uno de los mayores fenómenos cinematográficos del año y en un nuevo impulso para las películas de superhéroes en la gran pantalla.