George y Amal Clooney, evacuados de urgencia de su finca en Francia por los incendios fuera de control

La ola de incendios forestales que está destrozando pasajes naturales y zonas rurales de todo el mundo ha llegado también al entorno de Hollywood.

Según ha confirmado la revista People a través de un comunicado, George y Amal Clooney se han visto obligados a evacuar de urgencia su granja en Brignoles junto a sus gemelos de 9 años, Ella y Alexander, debido al rápido avance de un voraz fuego que amenaza toda la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

George Clooney y su mujer Amal | Getty

Una dramática situación que ha obligado al desalojo de más de tres mil vecinos en la zona ante la gravedad de un incendio fuera de control que ya supera cuatro veces la superficie de París según informa Associated Press.

La pareja anunció su evacuación mediante una carta dirigida al alcalde de Brignoles, según confirmó un representante de Clooney. "Estimado Didier: En este momento desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible suceso", comenzaba la carta.

"Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí", finalizaba la pareja.

Esta finca francesa se había convertido en la residencia habitual de la familia, donde la pareja (que obtuvo la ciudadanía gala a finales del año pasado) buscaba alejar a sus hijos de la cultura de los paparazzi en Hollywood para ofrecerles una crianza rodeada de naturaleza.