El sorprendente mensaje público de Nicole Kidman a su exmarido Keith Urban tras los rumores de mala relación por su divorcio

Nicole Kidman ha demostrado que el bienestar de su familia está por encima de cualquier diferencia matrimonial.

Y es que seis meses después de que se formalizara su divorcio de Keith Urban en enero, la actriz de 59 años ha sorprendido a sus seguidores al dedicarle un cariñoso homenaje público al cantante de música country con motivo del Día del Padre en Estados Unidos.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de Moulin Rouge compartió una emotiva fotografía antigua en blanco y negro en la que el músico aparece cargando sobre su espalda a las dos hijas que tienen en común, Sunday Rose y Faith Margaret, cuando eran pequeñas.

Fotos antiguas del Día del Padre junto a Keith Urban compartidas por Nicole Kidman | Instagram Nicole Kidman

Acompañando a las imágenes, la intérprete escribió unas sinceras palabras: "¡Feliz Día del Padre a todos los padres!". Un gesto de madurez con el que zanja cualquier tipo de tensión tras anunciar su ruptura en septiembre de 2025, poniendo fin a 19 años de matrimonio.

Este emotivo movimiento en las redes llega poco después de que el entorno de la expareja tuviera que salir al paso de comentarios malintencionados. Asegurando que las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban tienen una relación muy estrecha con su padre pese a los rumores de divorcio, confirmando que las adolescentes siguen siendo el principal nexo de unión y la máxima prioridad para ambos artistas en esta nueva etapa.

Para la estrella de Hollywood, la maternidad es su motor fundamental: "Mis hijos me dan el propósito de ser su protectora y su guía, prometiéndoles que estoy aquí y que, pase lo que pase, siempre habrá un lugar seguro donde crecer".

Aprovechando la festividad, Kidman también se puso nostálgica al recordar a su difunto padre, el Dr. Antony Kidman, fallecido en 2014.

La actriz, que también sufrió la dura pérdida de su madre en 2024, se sinceró en una entrevista a GQ sobre el proceso de madurar asumiendo la ausencia de sus padres: "La vida es, uf. Definitivamente es un viaje. Y te das cuenta de ello a medida que envejeces. Si estás metido en ello y no te insensibilizas ante ello. Y yo estoy metida en ello. Completamente metida en ello".