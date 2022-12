Kate Hudson, madre de 3 hijos con 3 padres distintos, revela la ruptura que le cambió la vida: "No quería que terminara"

Kate Hudson saltaba a la fama internacional en el año 2003 con la película romántica 'Cómo perder a un chico en 10 días', junto al mítico Matthew McConaughey. Desde entonces, Hudson se ha convertido en todo un icono de las rom-coms de los 2000 con producciones como la estrenada en el 2008 'La novia de mi mejor amigo' o 'Guerra de novias' en 2009.

No cabe duda de que la actriz tiene un largo recorrido profesional y no tiene pensado dejar de lado el mundo cinematográfico, pues la estrella termina el año de la mejor forma con la nueva superproducción de Netflix, 'El misterio de Glass Onion' que se estrenará en la plataforma el 23 de diciembre. Y es que se trata ni más ni menos que de la secuela de la exitosa ficción estrenada en 2019, 'Puñales por la espalda'.

En lo personal, la actriz tiene 3 hijos de padres distintos: Ryder, el mayor de ellos de 18 años, con su exesposo Chris Robinson; el mediano Bingham, de 11, con su exnovio Matt Bellamy y la pequeña Rani de 4, con su actual prometido, Danny Fujikawa.

Y según parece, la actriz de 43 años no cierra puertas en ir aumentando la familia, así lo ha asegurado para la revista Byrdie: "Tengo a mi hija de 4 años y tengo un hijo en la universidad. Y ni siquiera sé si he terminado todavía. Sabes, todavía no tengo esa respuesta".

Lo que Hudson sí tiene claro es que quiere disfrutar el momento sin detenerse a pensar lo que puede pasar en un futuro y vivir sin miedo a lo que pueda decir la gente. Algo que, asegura, está inculcando a sus hijos: "Tienes que dejarlos ser quienes quieran ser".

Y es que si algo ha demostrado Hudson a lo largo de los años es que ha sabido enterrar las diferencias con sus anteriores parejas para que no afecte al crecimiento de sus hijos. Sin embargo, durante el podcast 'Reign with Josh Smith' ha hablado sobre sus relaciones pasadas y ha admitido que su ruptura con Matt Bellamy fue realmente difícil: "Simplemente no quería que terminara. Pensé 'necesito descubrir qué está pasando en mi vida, este patrón que sigo repitiendo, y asumir la responsabilidad', sin duda ese fue el cambio más grande para mí en mi vida".

No obstante, reflexiona admitiendo que gracias a esa ruptura se encontró a sí misma: "Tienes que ser honesta contigo misma. Creo que fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar para mí, comencé a asumir mucha más responsabilidad por mi propia mierda".

"Ahí fue cuando empecé a cambiar, encontré mi poder. Cuando te das cuenta de lo imperfectos que somos todos, cuando estás de acuerdo con eso, es muy liberador", se sincera la actriz.

Está claro que en aquel momento la intérprete pasó por un mal momento en su vida pero supo seguir hacia delante y sacar la mejor versión de sí misma. Algo que, sin duda, le hizo aprender y le ha llevado a donde está ahora.

Si algo caracteriza a Hudson, es lo optimista que es, algo que podría haber heredado de su madre, la también actriz Goldie Hawn. Así lo ha demostrado también durante el podcast, donde revela que su madre fue una de las pioneras en producir sus propias películas: "Mientras que los hombres lo habían estado haciendo, las mujeres no y ella salió y comenzó a producir y tuvo que derribar puertas".

"Ella realmente abrió el camino para muchas de nosotras, para ello se necesitan muchas agallas y coraje y no es divertido. Las mujeres que tienen esa habilidad, son las verdaderas pioneras y son realmente valientes", explica Hudson.

Hablando sobre la evolución a lo largo de los años en la industria del cine, Hudson siente que por fin se puede hablar de la misoginia que hay en el sector sin miedo a perder su trabajo: "Es frustrante porque creo que el diálogo está ahí, pero no estoy tan segura de que la implementación sea realmente tan efectiva como debería ser", explica. "Mi esperanza es que el diálogo simplemente continúe. Me encanta que puedas llamar más la atención de la gente sin que tengas miedo de perder un trabajo".

No cabe duda de que Hudson tiene muy claro adónde quiere dirigirse profesionalmente además, es innegable, que se encuentra en su mejor momento formando una familia muy feliz y de la que está tremendamente orgullosa.