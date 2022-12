Kate Hudson se sincera sobre cómo es tener 3 hijos de 3 padres distintos

Kate Hudson podría considerarse una de las actrices estrella de las comedias románticas en la década de los 2000. Y es que sus papeles en las películas 'Cómo perder a un chico en 10 días' (2003), 'La novia de mi mejor amigo' (2008) o 'Guerra de novias' (2009) catapultaron a la intérprete a lo más alto convirtiéndola en una auténtica estrella del cine.

Es innegable que Hudson tiene un largo recorrido profesional y no está en sus planes parar pues la intérprete termina el 2022 por lo más alto estrenando su nuevo proyecto para Netflix: 'El misterio de Glass Onion', la secuela de la exitosa 'Puñales por la espalda', estrenada en 2019.

En lo personal, la actriz de 43 años se crió con su madre la actrz Goldie Hawn y su pareja Kurt Russel, sin tener relación con su padre biológico. Además, Hudson tiene 3 hijos de padres distintos: Ryder, el mayor de ellos de 18 años, con su exesposo Chris Robinson; el mediano Bingham, de 11, con su exnovio Matt Bellamy y la pequeña Rani de 4, con su actual prometido, Danny Fujikawa.

La actriz ha demostrado en todo momento dejar atrás las diferencias con sus anteriores parejas para que no afecte a la vida y al crecimiento de sus 3 hijos. Ahora, Hudson se encuentra en su mejor momento con su prometido Fujikawa con quien se dará el 'sí quiero' tras 4 años de relación.

En una reciente entrevista para 'The Sunday Times' la estrella ha hablado sobre cómo gestiona su actual situación familiar: "Puede que no parezca tradicional desde el exterior, pero por dentro siento que lo estamos logrando", revela la actriz. "La unidad que he creado con tres hijos de tres padres diferentes es una unidad muy fuerte, y es nuestra", asegura.

Y es que Hudson no está interesada en 'forzar' una idea convencional del matrimonio: "Me gustaría poder crecer íntimamente con mi pareja, pero tampoco tengo unas gafas color de rosa".

La intérprete lo tiene claro y así lo ha demostrado: "Mi objetivo en la vida es que quiero sentir amor y quiero dar amor, pero también soy práctica".

"Trabajo muy duro en las relaciones porque me gustan", ha terminado declarando muy segura de sí misma.

