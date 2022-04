A finales de este próximo año podremos ver en la pequeña gran pantalla el segundo film de 'Knives Out', el thriller dirigido por Rian Johnson, después del gran éxito y de las buenísimas críticas que el primero obtuvo a finales de 2019.

Una cinta de la que la nominada al Emmy por su interpretación como Cassie Bowen en 'The Flight Attendant', de HBO Max, ya tenía todo preparado para formar parte del elenco.

Así se lo ha revelado Kaley Cuoco a la revista 'Glamour', donde aparece como la protagonista de la portada del mes de abril, confesando que estaba ''convencida'' de que el papel en la película de misterio estadounidense era suyo.

''Estaba tan convencida que mis maletas estaban hechas para Grecia. Y luego no lo entendí. Estaba tan devastada. Y no estoy (normalmente) devastada por los roles. Había hecho lecturas de química, había hecho Zooms. Y no lo entendí'', se ha sincerado.

Fue Kate Hudson finalmente la que finalmente acabó haciéndose con el papel que la intérprete de 'The Big Bang Theory' creyó vaticinar que era suyo, algo que no le sentó especialmente bien: ''Lloré toda la noche'', ha admitido.

''Quiero decir, estaba destrozada por eso. Y fue entonces cuando pensé que estaba en llamas, como, seguro que lo entiendo. Y dijeron: 'No, vamos a ir con Kate''', ha relatado.

Una decisión que se convirtió en destino o casualidad pues al día siguiente fue elegida junto a Pete Davidson para la comedia romántica 'Meet Cute'.

''Dijeron: 'Tenemos un guion interesante'. Y dije: 'No quiero leer nada, apesto. Nadie me quiere''', comentó Kaley entonces antes de ceder: ''Dijeron: 'Tienes que leer esto'. Y Pete ya estaba adjunto, y dije: 'Está bien, lo leeré'. Y cuando lo hice, dije: 'Este es el pequeño guion más mágico'''.

Sin embargo, Cuoco todavía tiene en mente el viaje que pudo ser y nunca fue: ''Estaba pensando que era una mierda: voy a estar con Daniel Craig. Esto es increíble. Pero no podría estar más feliz con cómo resultaron las cosas. Eso es lo que se suponía que debía ser, y 'Knives' va a ser genial y Kate es genial. Se suponía que ella debía hacerlo y yo debía hacer esto. Y tal vez llegue a la audición para el tercero''.

Seguro que te interesa...

La broma pesada que le han gastado a Kaley Cuoco en el set de rodaje: "Lloro en el trabajo"