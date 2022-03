Kaley Cuoco intenta tomar las riendas de su vida en el primer avance de la temporada 2 de 'The Flight Attendant'. HBO Max ha lanzado un tráiler que puedes ver arriba y que ya ha dejado el hype por las nubes a los fans de la primera temporada.

'The Flight Attendant', que le valió a Cuoco una nominación a los Globos de Oro y de la que es productora ejecutiva, vuelve con una esperada segunda temporada el 22 de abril en la que Cassie está viviendo su mejor vida sobria en Los Ángeles, mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre.

Pero como Cassie bien sabe, cuando bebe pasan "cosas malas", y cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional. La temporada se filmó en Los Ángeles, Berlín y Reykjavik.

El reparto habitual de la serie que regresa en esta temporada incluye a Cuoco, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz y Rosie Perez. Los actores invitados recurrentes que vuelven incluyen a T.R. Knight, Yasha Jackson y Audrey Grace Marshall. La temporada también está protagonizada por los nuevos miembros de la serie Mo McRae, Callie Hernandez y JJ Soria, así como por las nuevas estrellas invitadas Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Sharon Stone y Shohreh Aghdashloo.

'The Flight Attendant' está desarrollada por el showrunner Steve Yockey, que ejerce de productor ejecutivo junto con la co-showrunner y productora ejecutiva Natalie Chaidez. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Sarah Schechter, David Madden, Suzanne McCormack y Silver Tree son los productores ejecutivos. Jess Meyer es coproductor ejecutivo y Bonnie Muñoz es productora. La serie está producida por Warner Bros. Television, Yes, Norman Productions y Berlanti Productions. La primera temporada está basada en la novela del mismo nombre del autor superventas del New York Times, Chris Bohjalian.

