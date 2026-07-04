Blake Lively y Ryan Reynolds, excluidos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: "Su amistad se acabó"

Se podría decir que la relación entre Blake Lively y Taylor Swift es inexistente después de que tanto la actriz como su marido, Ryan Reynolds, no hayan sido invitados a la multitudinaria boda de la cantante con Travis Kelce aunque la intérprete guardaba esperanzas.

Un evento que reunió a cerca de mil personas pero en la que no cabían los que fueron los mejores amigos de la artista -y padres de su ahijada- durante años.

Taylor Swift y Blake Lively en la Super Bowl | Cordon Press

La distancia ente ambas parejas lleva siendo evidente desde que estalló la batalla legal entre Lively y Justi Baldoni, que salpicó directamente a Swift, exponiendo mensajes privados. Este hecho marcó el principio del fin de su amistad, desembocando en la exclusión de las celebraciones de la boda de la cantante.

"Taylor está en otra etapa de su vida y solo quiere estar rodeada de gente en la que confía y que le da paz", reveló una fuente en exclusiva a Page Six. "Es una pena porque ella y Blake eran muy cercanas, pero no cree que sea algo que se pueda solucionar. Para Taylor, su amistad se acabó".

Taylor Swift y Blake Lively | Gtres

"Hubo un momento en que Taylor pensó que ella y Blake superarían todo esto", dijo la fuente. "No esperaba que las cosas terminaran así. Al principio, pensó que una vez que todo se calmara, estarían bien, pero luego siguieron ocurriendo más cosas y cada vez fue más difícil recuperarse".

Según la fuente, "no fue un solo incidente, sino que todo se fue acumulando": "Para cuando Taylor estaba tomando decisiones sobre la boda y quiénes quería que estuvieran presentes, se dio cuenta de que simplemente no quería ese tipo de energía alrededor de algo tan importante, y realmente fue un punto de inflexión para ella".

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Mientras la boda del siglo se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York, los paparazzi localizaron a Blake Lively y Ryan Reynolds a cientos de kilómetros de las celebraciones.

La pareja fue captada en una granja de Lake Placid para apoyar a su hija Betty en un concurso de hípica.