Blake Lively, "muy enfadada" tras ser "humillada" por Taylor Swift al no invitarla a su boda: "Nunca volverán a ser amigas"

Durante más de una década, Taylor Swift y Blake Lively han mantenido una de las amistades más sólidas de Hollywood. La cantante es madrina de las hijas que la actriz tiene junto a Ryan Reynolds, ambas han compartido vacaciones, fiestas y numerosos momentos juntas, y su relación parecía inquebrantable. Sin embargo, la reciente boda de Swift con Travis Kelce podría haber supuesto el punto de no retorno.

La ausencia de Blake Lively y Ryan Reynolds en el enlace no ha pasado desapercibida. Días antes de la ceremonia, ya se informó de que la actriz no había sido invitada a la boda, pese a los rumores que apuntaban a un posible acercamiento entre ambas. El portal también recordó que la relación comenzó a deteriorarse después de que Taylor Swift se viera salpicada por el conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, una situación que, según fuentes del medio, incomodó profundamente a la cantante.

Blake Lively y Taylor Swift | Getty Images

Tras la boda, Page Six ha recogido nuevas declaraciones de una fuente cercana a Taylor Swift que apuntan a que la reconciliación ya no entra en los planes de la artista. "Taylor está en un momento diferente de su vida y solo quiere rodearse de personas en las que confía y que le aportan paz", asegura el informante. "Es una pena porque ella y Blake eran realmente muy cercanas, pero no cree que esto tenga solución. En lo que respecta a Taylor, su amistad ha terminado".

La misma fuente añade que hubo un momento en el que la cantante creyó que ambas podrían superar sus diferencias, pero que con el paso del tiempo "fueron ocurriendo más cosas" hasta hacer imposible una reconciliación.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

La reacción de Blake Lively, sin embargo, habría sido muy distinta. Según una fuente citada por el Daily Mail, la actriz está "triste y bastante enfadada. No, muy enfadada" por no haber sido invitada al enlace. "Esa amistad ya había terminado, pero si quedaba alguna esperanza, ya no existe. Nunca volverán a ser amigas", asegura el informante.

La misma fuente sostiene que la actriz esperaba recibir una invitación después de tantos años de amistad con Taylor Swift y que quedarse fuera de uno de los días más importantes de su vida ha sido un golpe especialmente doloroso. "Quería estar allí. Que no la invitaran duele", añade.

Blake Lively y Taylor Swift | Gtres

Por el momento, ni Taylor Swift, ni Blake Lively, ni Ryan Reynolds se han pronunciado públicamente sobre estas informaciones. Todo lo publicado hasta ahora se basa en fuentes cercanas citadas por medios estadounidenses, por lo que ninguna de las partes ha confirmado oficialmente que su amistad haya llegado a su fin.