La tierna estampa familiar de Richard Gere con sus dos hijos pequeños de 7 y 6 años

Richard Gere y su esposa Alejandra han sorprendido a todos sus seguidores al compartir una inusual e íntima imagen de sus vacaciones.

Aprovechando las celebraciones del 4 de julio, la pareja ha posado sonriente junto a sus dos hijos en común, Alexander, de siete años, y James, de seis, durante un bonito paseo en barco frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York.

La española ha querido acompañar el carrusel de fotos con una emotiva descripción: "Profundamente agradecida por una vida construida entre dos países, dos culturas y tantas personas a las que amamos. Hoy celebramos la conexión, la familia, la amistad y todo aquello que nos recuerda que el hogar no es solo un lugar, sino también las personas que llevamos en nuestros corazones".

Esta bonita estampa frente a los monumentos de Nueva York da continuidad a las fotografías que publicó Alejandra Silva el pasado mes de mayo, cuando decidió mostrar las imágenes más cotidianas y naturales de los pequeños jugando en su rancho.

Esta idílica vida familiar en plena naturaleza coincide, además, con el gran orgullo que siente el protagonista de Pretty Woman por el debut actoral de su hijo mayor, Homer, en Euphoria y la nueva serie de Ryan Murphy.