Josh Brolin revela qué es lo que más le gusta de España: "Javier Bardem y Picasso"

Este viernes 8 de agosto llega a los cines 'Weapons', la nueva película de Zach Cregger, director responsable de 'Barbarian', una de las películas de terror más aclamadas de los últimos años. Josh Brolin protagoniza, junto a Julia Garner y Alden Ehrenreich, un intrigante thriller de género con un potente subtexto sobre la violencia que evidencia, tal y como destaca el propio Brolin, que además de ser una estupenda "forma de evadirse", el cine de terror también es muy capaz de "impactar emocionalmente".

"Cuando eres niño, y quizás también cuando eres adulto, buscas cosas que te provoquen una reacción. Ahora mismo se estrenan muchas películas que solo son contenido, contenido, contenido... y a mitad de película decides cambiar porque no te provoca nada. Pero esta sí provoca un efecto", reflexiona Brolin en una entrevista concedida a Europa Press.

'Weapons' parte de una premisa tan intrigante como perturbadora. Todos los alumnos de una misma clase, excepto uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora. A partir de ahí, la pequeña localidad en la que viven se ve sumida en el desconcierto y el miedo, mientras intenta descubrir qué o quién está detrás de esta desaparición colectiva.

Josh Brolin | Getty Images

Fue precisamente esta fascinante historia lo que llevó a Josh Brolin a involucrarse en el proyecto. "Me gustó mucho el guion. Y es algo muy positivo poder leer un guion sin saber quién es el director. No había visto su primera película, 'Barbarian', pero el guion me encantó. Me gustó cómo estaba diseñado y escrito", afirma el actor.

Para el intérprete, que saltó a la fama siendo un adolescente en el clásico ochentero 'Los Goonies' y que acumula títulos tan conocidos como 'No es país para viejos', la saga 'Dune', 'Sicario' o las dos últimas películas de 'Vengadores', el buen cine debe tener un impacto emocional, incluso dentro del género. "El cine de terror es una forma de evadirse, pero yo quiero que lo que veo me impacte emocionalmente", puntualiza Brolin.

Y, en tono más distentido, tras múltiples visitas a España, Brolin no duda en destacar lo que más le gusta del país. "Me gusta Javier Bardem y me gusta Picasso", asegura con una sonrisa.

Junto a Brolin, Garner y Ehrenreich, completan el reparto de 'Weapons' nombres como Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan. Dirigida y escrita por Cregger, Weapons cuenta con un equipo creativo de primer nivel, que incluye al director de fotografía Larkin Seiple, al diseñador de producción Tom Hammock, al montador Joe Murphy y a la diseñadora de vestuario Trish Summerville.