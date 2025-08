Donald Trump sale en defensa de Sydney Sweeney tras las críticas a la actriz por racismo

Sydney Sweeney, reconocida por sus papeles en series como Euphoria y The White Lotus, se ha visto envuelta en una polémica tras protagonizar una campaña publicitaria para American Eagle, una controversia que ha crecido aún más cuando el presidente Donald Trump ha mostrado su apoyo a la actriz.

El anuncio, con el eslogan "Sydney Sweeney tiene unos 'jeans' geniales" refiriéndose a los vaqueros, juega con el doble sentido de la palabra 'genes', que en inglés se pronuncia igual que 'jeans'.

Esto ha sido interpretado por muchos como un mensaje relacionado con el supremacismo blanco y el racismo, lo que ha llenado las redes sociales de críticas hacia la actriz. De hecho, la han llegado a abuchear en una alfombra roja, y la marca tuvo que salir en su defensa.

Pero en lugar de disiparse, la polémica ha crecido significativamente cuando Trump ha expresado su respaldo al nuevo anuncio de Sweeney. Un mensaje que ha lanzado tras enterarse de que está registradacomo republicana en Florida.

Cuando un periodista le informaba en directo de que Sydney figuraba como republicana, Trump respondió: "¿Está registrada como republicana? Oh, ahora me encanta su anuncio", según recoge The Daily Beast.

Horas más tarde, sumó elogios en su plataforma Truth Social al referirse a la campaña como la más impactante del momento: "Sydney Sweeney, una republicana registrada, tiene el anuncio 'MÁSCALIENTE' que hay ahora mismo. Es para American Eagle, y los vaqueros están 'volando de las estanterías'. ¡A por ellos Sydney!".

Trump lo celebró abiertamente como un golpe contra lo que él denomina publicidad "woke". Además, tras su post, las acciones de American Eagle se dispararon más del 17%, informaba The Daily Beast.

Según los registros electorales públicos, Sweeney se registró como votante republicana en Florida el 14 de junio de 2024. Fue poco después de mudarse allí, cerca del momento en el que Trump fue declarado segunda vez como presidente electo .

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre su afiliación política ni ha hecho declaraciones sobre la polémica en torno al anuncio.