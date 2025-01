Así es La Asistenta, película basada en el best seller viral con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar

En estos días se ha anunciado el comienzo de la producción de la adaptación al cine de La Asistenta, que será protagonizada por Sydney Sweeney (Immaculate; Cualquiera menos tú), Amanda Seyfried (Mamma Mia! La película; Los Miserables), Brandon Sklenar (It Ends With Us) y Michele Morrone (365 Dni, Un pequeño favor).

La Asistenta es uno de los últimos fenómenos literarios, de la autora Freida McFadden, que tiene enamorado a las redes sociales. Y sus nuevos protagonistas no han tardado en unirse a la "fiebre TikTok" que genera la novela con su propio vídeo viral.

La película está actualmente en desarrollo y estará dirigida por Paul Feig (Un pequeño favor, Las Cazafantasmas). La fecha de estreno aún no se conoce pero llegará a los cines de España de la mano de Diamond Films.

Sobre la trilogía de novelas de La Asistenta

Sus novelas son adictivas, llenas de impactantes giros y humor negro, con un ritmo vertiginoso y con finales que dejan al lector con la boca abierta. La serie iniciada con La asistenta, a la que se han sumado El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila, publicado en en España en el pasado mes de julio, es un fenómeno editorial global que acumula millones de lectores en todo el mundo y arrasa en redes sociales.

La autora Freida McFadden ha visto cómo La Asistenta la catapultaba al éxito internacional más arrollador gracias al entusiasmo de miles de lectores que lo han recomendado encendidamente en Instagram, TikTok y otras plataformas.

Sinopsis de la novela

Todos los días friego la preciosa casa de los Winchester de arriba abajo. Recojo a su hija del colegio y preparo deliciosas comidas para toda la familia antes de subir a cenar sola en mi minúscula habitación del piso superior. Intento no prestar atención a Nina cuando lo ensucia todo simplemente para ver cómo lo limpio. A las extrañas mentiras que cuenta sobre su propia hija. A su marido, que cada día parece más abatido. Pero cuando miro a Andrew a los ojos, castaños, encantadores y llenos de dolor, no me resulta difícil imaginar cómo sería vivir en la piel de Nina. El gran vestidor, el coche de lujo, el esposo perfecto.

Hasta que un día no me resisto a probarme uno de sus maravillosos vestidos blancos. Solo quiero saber qué se siente. Pero ella pronto lo descubre, y cuando me doy cuenta de que la puerta de mi habitación solo se cierra por fuera ya es demasiado tarde. Algo me reconforta: los Winchester no saben quién soy en realidad. No saben de lo que soy capaz...