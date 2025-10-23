Jennifer Lopez "no mantiene contacto con Ben Affleck" a pesar que "sigue habiendo amor": "Está en un estado mental muy bueno"

La alfombra roja del estreno de The Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña) fue el escenario donde se confirmó que la complicidad entre Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue siendo evidente.

Posando frente a las cámaras ambos compartieron sonrisas, miradas y gestos de cercanía que no pasaron desapercibidos para las cámaras ni para sus seguidores.

La película, que él produce y ella protagoniza, comenzó a rodarse cuando todavía eran pareja, pero cuando comenzaban a presentar el proyecto, pusieron fin a su matrimonio.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York | Gtres

La pareja ha mantenido un perfil bajo durante todos estos meses, sin aparecer juntos en público ni comentar sobre su relación. Por eso, todos los ojos estaban puestos sobre ambos durante la premiere.

Tras las imágenes de la alfombra roja, muchos fans interpretaron la química entre Ben y JLo como una posible señal de reconciliación, aunque las fuentes cercanas a la pareja han aclarado que, por ahora, su vínculo es puramente cordial y profesional: "Realmente no mantiene el contacto con Ben".

"No hay nada entre ellos", afirmaba una fuente a US Magazine. "Se siente más cómoda consigo misma que nunca. Se siente independiente y en paz. Está en un estado mental muy bueno ahora mismo", añadía otra.

"Todavía hay mucho amor entre ellos, pero ambos entienden que no deberían estar casados", decía la segunda fuente alegando que la expareja está en una "buena situación".

Tras el fin de su matrimonio, Lopez parece estar enfocada en sí misma, en sanar, y en pasar junto a sus hijos el tiempo que ha perdido durante años..