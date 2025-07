La pregunta de un fan a Jennifer Lopez en España sobre su vida amorosa que ha provocado esta reacción en ella

Jennifer Lopez está de gira por España con su tour Up All Night, que ha despegado en el norte de nuestro país y recorre varias ciudades europeas hasta agosto, antes de cerrar en Italia.

Aunque 2025 empezó cuesta arriba para JLo, por su divorcio en enero de Ben Affleck, la artista se ha volcado completamente en su carrera profesional desde entonces.

Después de cuatro "sí quiero", la artista tiene claros sus planes a cerca del quinto. Y es que no piensa volver a pasar por el altar, algo que ha dejado claro durante un concierto en Bilbao, cuando un fan le enseñaba un cartel en el que le preguntaba: "JLo, ¿te casas conmigo?", a lo que ella respondía "Creo que ya he terminado con eso. Lo he intentado varias veces".

Su primer matrimonio fue con Ojani Noa, en 1997, que tras apenas un año acabó muy mal con acusaciones de Noa por infidelidad de la cantante con Sean Diddy.

Luego vino su unión con el bailarín Cris Judd, con quien estuvo casada entre 2001 y 2003.

Su tercer matrimonio fue con Marc Anthony, en 2004, con quien tuvo su relación más larga y estable y a sus dos hijos, los mellizos Emme y Max. Su relación terminó en 2014 tras una décadajuntos.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

En 2022 se casó con Ben Affleck en una boda sorpresa en Las Vegas tras haber retomado su relación 20 años después de su primer compromiso fallido. Sin embargo, las diferencias irreconciliables salieron a la luz en 2024, y el divorcio ha sido oficializado en enero de este año.

JLo parece tomarse su recorrido amoroso con humor mientras su enfoque está puesto en su carrera y sus hijos.