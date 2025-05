Jennifer Lopez confiesa lo que le prometió a sus hijos tras separarse de Ben Affleck

A comienzos del 2025, Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron de forma oficial y muy mediática tras 2 años casados. La pareja ya había salido en 2001, pero sin éxito, por lo que en 2021 se reencontraron y decidieron darle una segunda oportunidad a su amor. Sin embargo, nuevamente la relación no funcionó y acabó en divorcio.

Ante esta situación, la cantante ha reveladola promesa que les hizo a sus hijos Max y Emme, los gemelos de 17 años que comparte con su exmarido Marc Anthony, en pleno divorcio de Affleck.

"Les dije: 'Os prometo que es un momento difícil, pero vais a ver que saldré fortalecida y mejor'. Se lo prometí y lo cumplí. Y ahora lo sienten. Eso me da una gran sensación de paz en mi vida", comenta en El País en inglés.

Lopez atraviesa un gran momento profesional, tanto en su carrera como actriz, gracias al éxito de su último proyecto Kiss of the Spider Woman, como en su faceta musical, con su gira Up All Night: Live in 2025, prevista para este verano.

"Estoy más feliz porque he avanzado un paso más respecto a hace un año, dos años, tres años... Estoy orgullosa de mí misma por eso, y también por haber sabido guiar a mis hijos en momentos difíciles. Ahora son más fuertes y mejores gracias a ello. Así que es un gran momento para salir ahí fuera, bailar, cantar y pasarlo bien con todos", afirma con una sonrisa.

"Este es un momento perfecto. Y creo que el último momento perfecto fue hace seis años", reconoce. "Solo quiero salir de gira cuando haya algo que celebrar. Vamos a pasarlo bien".

Jennifer Lopez con su hije Emma en el estreno de Othello | Gtres

Su anterior gira, This is Me... Live que estaba programada para el verano de 2024 fue cancelada en medio de rumores de ruptura con Ben Affleck. La artista reconoció estar devastada por la situación y reveló que encontró consuelo en la lectura y en su vínculo con sus dos hijos.

Pese al difícil momento que atravesó hace unos meses, parece que ha encontrado fuerza en la relación con sus hijos y, recientemente, se la ha visto disfrutar de una noche en Broadway junto a su hije Emme.