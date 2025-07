¿Es un mensaje para Ben Affleck? Jennifer Lopez lanza una nueva canción que parece tratar sobre su divorcio

Hace un año que Jennifer Lopez y Ben Affleck pusieron punto y final a su segunda etapa juntos. El actor y la cantante se divorciaron después de una crisis que se extendió durante meses, pero siguen estando conectados, sobre todo por sus hijos.

No obstante, JLo no ha podido ocultar su decepción con el intérprete y fuentes cercanas aseguraron que, para ella, "el cuento de hadas resultó una pesadilla".

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

Ahora, tras la cancelación de su gira el año pasado, la estrella musical está volviendo a su trabajo y recientemente brindó una actuación privada para fans en la que pudieron escuchar seis canciones nuevas, incluyendo a una balada que parece apuntar a su turbulento divorcio.

Titulada Wreckage of You (Los restos de ti), fue coescrita por Lopez hace unas semanas y, según su asistente, Edgardo Luis Rivera, a US Weekly, la compuso en la cama "cuando se le ocurrió la idea de la canción".

"Mencionó que el año pasado fue un momento muy difícil para ella, tanto personal como profesionalmente", ha asegurado. "Un año después, se siente mejor y más fuerte que nunca, así que quería escribir una canción sobre cómo salir de una mala situación con mucha más fuerza".

Jennifer López en los AMA 2025 | Gtres

"No dejaba de pensar en la palabra 'ruina' porque significa destrucción, pero ella no estaba destruida. De hecho, la letra de la canción dice: 'Soy más fuerte después del destrozo que dejaste'", comentó Rivera sobre esta supuesta pulla a Affleck.

Mientras, el actor trata de rehacer su vida amorosa, aunque "no sabe coquetear con mujeres" desde su divorcio, según confesó.