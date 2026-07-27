Matt Damon confiesa a Zendaya que Ben Affleck es "uno de los grandes amores de su vida"

Matt Damon ha dejado una de las confesiones más comentadas sobre su amistad con el actor Ben Affleck.

En una entrevista concedida al canal MTV UK junto a su compañera Zendaya, el actor de 55 años se rindió ante su amigo de toda la vida con unas palabras que han acabado siendo virales: "Hemos pasado por muchísimas cosas juntos, y puedo decir que Ben es uno de los grandes amores de mi vida".

Esta profunda complicidad que mantienen desde hace 45 años ya quedó clara cuando salió a la luz cómo el propio Affleck se enteró antes que la mujer de Damon de su fichaje para La Odisea por culpa de una llamada perdida.

Esa fascinación de Affleck por el trabajo de su amigo llegó al punto de ir solo al cine únicamente para ver el tráiler o plantearse visitar el set solo por ver dirigir a Christopher Nolan.

Matt Damon y Ben Affleck en la premiere de El botín | Gtres

Un entusiasmo que culminó con una llamada telefónica tras ver la película: "Recibí una llamada suya que creo que llevaba esperando 45 años. No paró de hablar durante una hora, era como si hubiera visto la película 20 veces", explicó Damon a MTV UK.

Una avalancha de apoyo que el intérprete valora por encima de casi todo, situándola al nivel del visto bueno de su esposa y del escaso reconocimiento de su propia hija Isabella, conocida en casa por ser su crítica más dura.