Jennifer Lopez confiesa cómo la ruptura con Ben Affleck la llevó a cancelar su gira, detener su carrera y transformar su vida

Jennifer Lopez ha decidido abrir su corazón de par en par para rememorar uno de los momentos más tormentosos y transformadores de sus últimos años.

Coincidiendo con la promoción de su nueva comedia romántica para Netflix, Office Romance, la artista de 56 años ha acudido como invitada al último episodio del podcast SmartLess, conducido por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes.

Durante la conversación, la cantante ha recordado el tremendo impacto psicológico que supuso la disolución de su matrimonio con Ben Affleck, una traumática separación iniciada en agosto de 2024 y ratificada a principios de 2025 que la obligó a frenar en seco su carrera para evitar un colapso emocional definitivo.

La intérprete ha rememorado con crudeza el instante exacto en el que sintió que tocaba fondo y se vio forzada a paralizar sus compromisos profesionales sobre los escenarios para reconstruir su amor propio: "Llega un punto en que todo es tan desconcertante y está tan mal. Un punto en el que tienes que quedarte ahí parada. Después de mi último divorcio, simplemente me quedé ahí parada".

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

JLo ha explicado detalladamente que ese parón voluntario fue la única salida viable que encontró para reordenar sus prioridades afectivas: "Cancelé mi gira y me quedé ahí parada, y pensé: 'Tienes que resolver tu vida de una vez por todas'".

Lejos de adoptar una postura de víctima o arrojar reproches públicos hacia el oscarizado actor, la neoyorquina ha sorprendido al revelar que el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidió analizar su propia conducta y asumir su cuota de culpa en el naufragio de la convivencia: "¿Qué te pasa? Olvídate de los demás. Aquí no hay nadie a quien culpar excepto a ti misma, en cierto modo".

Lopez ha querido aclarar que este ejercicio de autocrítica no exime los errores ajenos, pero sí le sirvió para entender qué dinámicas internas debía sanar: "No es que la gente no se comporte mal. Pero, '¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa?'. Ese fue un punto de inflexión para mí. Eso fue hace un par de años".

Este viaje de madurez la llevó a reencontrarse con su infancia y a comprender que debía dejar de depender de la aprobación de terceras personas para alcanzar la plenitud, aprendiendo a abrazar con orgullo su situación sentimental actual.

Una paz interior que explica su determinación a la hora de afrontar el futuro en solitario y que da todo el sentido a algunos de los últimos titulares, que destacaban la evidente indirecta a Ben Affleck de Jennifer Lopez, encantada de estar soltera: "Debería haberlo hecho antes".

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York | Gtres

Para consolidar este cambio de mentalidad, la artista ha desvelado el tierno diálogo que mantuvo consigo misma: 'Esa niña con el camisón roto... la veo ahora mismo... Pies sucios, andando descalza todo el tiempo. Y pensar: 'Tú hiciste esto. Tú hiciste todo esto. Date un pequeño capricho. ¡Un poco de amor! Deja de buscar amor en otras cosas y dátelo a ti misma''.

Hoy en día, plenamente instalada en la espectacular casa de campo de sus sueños, la estrella celebra el haber dejado atrás unos años caóticos: "Los últimos 20 años han sido una cosa, los últimos cinco han sido un torbellino, y los dos últimos han sido una especie de proceso de sanación tras ese torbellino, donde realmente me he conocido a mí misma".

Una madurez que le resulta indispensable para afrontar con entereza el "nido vacío" ante la marcha a la universidad de sus mellizos, Max y Emme. El crecimiento de sus hijos se ha convertido en su principal fuente de emociones, algo que quedó ilustrado hace solo unos días tras captarse las lágrimas de Jennifer Lopez junto a su hije Oskar en la graduación de su hijo Max.

Orgullosa de su evolución, la artista concluye con optimismo: "La persona que soy hoy es tan diferente de la que era hace tan solo dos años, es increíble. Y ahora puedo mirar mi vida con perspectiva, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí, y ser realmente feliz".