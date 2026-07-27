Emma Roberts se casa en secreto tras su complejo historial amoroso: una boda íntima con familiares como Julia Roberts

Emma Roberts ha dado un gran paso en su vida personal. Y es que, según han revelado las imágenes difundidas por DeuxMoi y los detalles publicados por la revista Vogue, la actriz de 35 años se ha casado con el también actor Cody John en una ceremonia al aire libre celebrada en una residencia privada de Idaho.

La intérprete lució un vestido blanco hecho a medida de Monique Lhuillier junto a un chal transparente y, según confirmó Page Six, contó con el apoyo entre los invitados de su tía Julia Roberts y su esposo Danny Moder.

Un encuentro familiar que llega en una etapa de madurez en la que su padre, Eric Roberts, había llegado a sincerarse públicamente hace unos meses sobre lo dolorosa y complicada que fue la relación con su hija durante sus años de distanciamiento.

Este enlace supone una etapa de estabilidad para una de las estrellas más mediáticas de Hollywood. Tras su sonada y convulsa relación con Evan Peters (con quien la prensa llegó a calificar su reencuentro como un momento de gran tensión cuando se vieron obligados a posar juntos hace unos meses) y la posterior separación repentina de Garrett Hedlund poco después de tener a su hijo Rhodes en 2020, Roberts intenta asentar su vida amorosa.

Emma Roberts y Cody John | Gtres

Consciente de la atención que genera su complejo historial sentimental, la actriz ya comentó en una entrevista a Cosmopolitan su deseo de mantener estas decisiones en la intimidad: “Nunca quiero hablar de las relaciones en las que estoy, ni de las que están terminando o han terminado. Ya es bastante difícil estar a solas con alguien, imagínate con público”.