Jennifer Garner no querría que Ben Affleck vuelva a buscar pareja tras su divorcio de Jennifer Lopez

Jennifer Garner y Ben Affleck han conseguido una armonía envidiable cuando se trata de criar a sus hijos, pero parece que la actriz no tiene muchas ganas de que Ben vuelva a lanzarse al mundo de las citas.

Aunque el actor lleva años viendo cómo su vida sentimental ocupa más titulares que muchos de sus proyectos, lo cierto es que desde su ruptura con Jennifer Lopez no se le ha relacionado públicamente con nadie.

Pero, según cuenta Page Six, Affleck no descarta volver a enamorarse. Una fuente cercana asegura que está "abierto a volver a conocer gente" y que no está "cerrado a la posibilidad de tener citas". Incluso tendría amigos dispuestos a ejercer de celestinos y presentarle posibles parejas.

Eso sí, el momento quizá no sea el más adecuado. La misma fuente señala que el intérprete está "increíblemente ocupado ahora mismo" y no tiene claro que disponga del tiempo necesario para una relación seria y comprometida.

Y ahí es donde entra Jennifer Garner. Según otra persona cercana, la actriz cree que a Affleck le vendría bien seguir centrado en sí mismo durante una temporada antes de embarcarse en una nueva historia sentimental.

"Le importa mucho y, al final del día, solo quiere lo mejor para él", explica la fuente al medio.

"Desde su punto de vista, está más feliz de lo que ha estado en mucho tiempo y siente que sería saludable que siguiera dedicando esa energía a sí mismo, a su trabajo y a su familia en lugar de lanzarse de nuevo a una relación".

Ahora precisamente están a punto de cumplirse dos años desde que Jennifer Lopez solicitó el divorcio de Affleck, una decisión que además coincidió con el segundo aniversario de la boda que ambos celebraron en Georgia. Desde entonces, el actor ha mantenido un perfil bastante discreto en lo que respecta a su vida amorosa.

Más allá de sus relaciones, hay algo en lo que Affleck y Garner siguen funcionando perfectamente: su papel como padres. La expareja, que estuvo casada entre 2005 y 2018, ha conseguido mantener una relación cordial y muy implicada en la crianza de sus tres hijos, Violet, Fin y Samuel.