¿Indirecta a Ben Affleck? Jennifer Lopez, encantada de estar soltera: "Debería haberlo hecho antes"

Jennifer Aniston está presentando su nueva película para Netflix, Office Romance, que protagoniza junto al actor Brett Goldstein y se estrena el próximo 5 de junio.

La actriz ha acudido al programa de Jimmy Kimmel Live! donde, además de la película, también ha hablado sobre su situación sentimental después de divorciarse de Ben Affleck.

"¿Estás soltera ahora mismo?", le pregunta el presentador: "¡Sí, lo soy!", dice con rotundidad.

"Debería haberlo hecho antes. Lo he estado haciendo todo mal. Lo he estado haciendo todo mal, créeme", comenta encantada sobre no tener pareja.

"¿Considerarías convertirte en la próxima Bachelorette aquí en ABC?", vuelve a preguntarle. "No ¡Estás loco! No voy a hacer nada que arruine cómo me siento ahora mismo".

JLo afirma que se encuentra "fantástica" así como está, aunque no cierra las puertas al amor: "Algún día encontraré a alguien, si es lo suficientemente bueno".