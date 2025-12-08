Jennifer Lopez cierra otro capítulo tras su divorcio de Ben Affleck: cambia el tatuaje que se hizo por él

Jennifer Lopez sigue dando pasos firmes para dejar atrás su historia con Ben Affleck, y el último gesto no ha pasado desapercibido: la cantante y actriz ha comenzado a eliminar el tatuaje que ambos compartían.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

El diseño, un símbolo de infinito con los nombres de la pareja que fue un recuerdo visible de su reconciliación en 2023. Ahora, JLo ha decidido cubrirlo o borrarlo parcialmente, enviando un mensaje claro de que este capítulo de su vida ha quedado en el pasado. Amigos cercanos aseguran que la decisión es un acto de liberación personal, un paso hacia su independencia emocional y su propio bienestar.

Ben Affleck besando a Jennifer Lopez | Gtres

"No se trata solo de un tatuaje, es cerrar una etapa de vida", comentó una fuente cercana. La artista ha dejado claro que, tras el divorcio oficial en enero de este año, su prioridad es ella misma: su carrera, su familia y su equilibrio emocional.

La eliminación del tatuaje también coincide con una etapa de grandes cambios en su vida profesional. Jennifer Lopez está concentrada en su gira Up All Night: Live in 2025, mostrando que su energía y talento siguen intactos.

Jennifer Lopez durante su concierto en Estambul | Gtres

Para muchos fans, el gesto de Jennifer es un símbolo de empoderamiento: dejar atrás lo que ya no sirve, cerrar círculos y mirar hacia adelante. Sin dudas, la cantante y actriz está escribiendo un nuevo capítulo, dejando atrás recuerdos físicos y emocionales de una relación que ya forma parte de su historia.