El deseo de Ben Affleck para sus hijos con Jennifer Garner: "Esperamos que no desperdicien su vida actuando"

Ben Affleck y Jennifer Garner son dos de los actores más populares de su generación y durante su matrimonio tuvieron tres hijos, Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 13.

A pesar de su divorcio, ambos mantienen una estupenda relación e incluso siguen cenando juntos por Acción de Gracias, demostrándoles que no todas las separaciones acaban mal.

Ben Affleck y Jennifer Garner | Gtres

Sin embargo, al ser preguntado por el futuro profesional de sus hijos, el actor ha expresado que no está interesado en que sigan los pasos de sus padres y se conviertan en actores.

"Les impones algo a tus hijos cuando tienen una vida pública, y eso es complicado", declaró Affleck a E! News. "Realmente queremos darles espacio para que decidan qué quieren hacer".

"Yo no los presionaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, y los queremos y estamos orgullosos de ellos", continuó, antes de bromear: "Y esperamos que no desperdicien su vida actuando".

Ben Affleck junto a su hija Violet en Los Ángeles | Cordon Press

El actor reconoció además que la crianza de sus hijos fue diferente a la suya, de la cual se siente bendecido por el anonimato que tuvo y su lucha junto a Matt Damon en su juventud para abrirse hueco en Hollywood, una enseñanza que trata de transmitir a su hijo.

Ahora, el actor estrena El botín (The Rip) junto a su gran amigo. La película está en Netflix y la historia sigue a un grupo de policías que descubren un millones de dólares en un lugar escondido.