El deseo de Ben Affleck para sus hijos con Jennifer Garner: "Esperamos que no desperdicien su vida actuando"
Ben Affleck se ha sincerado sobre el futuro de sus hijos con Jennifer Garner en el mundo de la actuación y el intérprete ha comentado que nunca les presionaría para seguir sus pasos.
Ben Affleck y Jennifer Garner son dos de los actores más populares de su generación y durante su matrimonio tuvieron tres hijos, Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 13.
A pesar de su divorcio, ambos mantienen una estupenda relación e incluso siguen cenando juntos por Acción de Gracias, demostrándoles que no todas las separaciones acaban mal.
Sin embargo, al ser preguntado por el futuro profesional de sus hijos, el actor ha expresado que no está interesado en que sigan los pasos de sus padres y se conviertan en actores.
"Les impones algo a tus hijos cuando tienen una vida pública, y eso es complicado", declaró Affleck a E! News. "Realmente queremos darles espacio para que decidan qué quieren hacer".
"Yo no los presionaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, y los queremos y estamos orgullosos de ellos", continuó, antes de bromear: "Y esperamos que no desperdicien su vida actuando".
El actor reconoció además que la crianza de sus hijos fue diferente a la suya, de la cual se siente bendecido por el anonimato que tuvo y su lucha junto a Matt Damon en su juventud para abrirse hueco en Hollywood, una enseñanza que trata de transmitir a su hijo.
Ahora, el actor estrena El botín (The Rip) junto a su gran amigo. La película está en Netflix y la historia sigue a un grupo de policías que descubren un millones de dólares en un lugar escondido.
