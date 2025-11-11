Jeff Goldblum confiesa que ha "dejado de comer carne" después de lo vivido en Wicked: "Me ha cambiado"

Jeff Goldblum es uno de esos actores que ha sabido ganarse el cariño de los fans dentro y fuera de la ficción. No importa si es con su aterradora interpretación en La mosca, con el personaje más canalla de Jurassic Park o si simplemente lleva sus míticas gafas y habla a la audiencia en televisión: este actor cuenta con millones de fans por todo el mundo.

No es para menos. Su carisma y autenticidad lo han llevado a la cima de la industria y, a lo largo de su ya extensa carrera, nos ha regalado papeles inolvidables. Uno de los últimos llegó hace un año con la adaptación del musical de Broadway Wicked, donde se ponía en la piel de nada menos que el Mago de Oz. Un rol que está a punto de recuperar para la secuela.

El próximo 21 de noviembre llega a los cines Wicked Parte II y los seguidores de las aventuras de Glinda y Elphaba ya se preparan para el emotivo final que se avecina. Una entrega en la que no podía faltar ese elenco que llevó la cinta a los Oscar y que ahora pretende recuperar ese éxito cosechado.

Cynthia Erivo y Ariana Grande en Wicked Parte II | Universal Pictures

Quizás, una de las claves de este éxito es lo bien que esta historia de fantasía de trata temas relevantes fuera de la ficción. Uno de ellos es sin duda el maltrato animal, algo que ha cambiado al propio Goldblum.

"Es raro tener la oportunidad de hacer esto durante tanto tiempo y conseguir papeles más sustanciosos, interesantes y relevantes en este momento", comienza explicando el actor al repasar brevemente su trayectoria en la industria. Un repaso que rápidamente lo lleva a comentar su experiencia más reciente: "Trabajar con Jon Chu es increíble".

Así, el intérprete revela que su último proytecto "lo ha cambiado": "Después de hacer esta película, hablamos sobre el maltrato animal y dejé de comer carne y aves".

Además de confesar cómo ha impactado la cinta en su dieta, ha querido aprovechar su paso por el programa The Morning para hacer un llamamiento a la protección del medio ambiente: "Necesitamos que el mundo funcione para todos los habitantes de la Tierra y para todas las criaturas".

En Wicked, el Mago de Oz tiene una legión de animales esclavizados que la Bruja Malvada del Oeste, encarnada por Cynthia Erivo, trata de liberar; aunque ello le cueste la terrorífica reputación.

El desenlace de esta historia nunca antes vista en cines está a punto de llegar a la gran pantalla y ya son muchos los que cuentan los días para que esto ocurra. Una película que podría cambiar a más de uno, como ya ha cambiado al mismísimo Jeff Goldblum.