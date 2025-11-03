El tatuaje en la palma de la mano de Ariana Grande y Cynthia Erivo en honor a Wicked

El próximo 21 de noviembre es el estreno mundial de Wicked Parte II donde por fin descubriremos el desenlace de Elphaba y Gilda en el mundo de Oz.

La primera película fue un éxito arrollador e culminó con la nominación al Oscar de ambas actrices. A lo largo del rodaje y durante la promoción Ariana y Cynthia han entablado una relación de amistad muy especial.

Así, por ello, han decidido inmortalizar esta etapa tan bonita en sus carrera haciéndose un tatuaje conjunto en honor a la película. Ambas se han tatuado la palabra For Good, que forma parte del título de esta segunda entrega, en las palmas de sus manos.

"Feliz mes de Wicked, 20 días", se podía leer junto a la publicación donde primero hay una foto de ambas rodando una escena y después se puede ver las palmas de sus manos mostrando el resultado de sus tattoos donde observamos que Erivo se ha hecho el tatuaje en una lateral de la palma mientras que Grande lo ha hecho en el centro de la mano.

Sinopsis

En Wicked: For Good Elphaba (Cynthia Erivo), ahora demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada y escondida en el bosque de Oz, liderando la lucha por la libertad de los animales silenciados del reino y tratando desesperadamente de hacer que salga a la luz la verdad sobre el Mago (Jeff Goldblum).

Glinda, entretanto, se ha convertido en el glamuroso símbolo de la bondad para todo Oz, vive en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfruta de todas las ventajas y comodidades de la fama y la popularidad.

Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.