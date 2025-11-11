Sydney Sweeney habla de su increíble cambio físico y defiende su última película tras fracasar en taquilla: "Tuve conmociones cerebrales"

Sydney Sweeney arrancó su carrera en televisión en producciones como El cuento de la criada o Heridas abiertas. Sin embargo, la actriz se convirtió en toda una estrella de la pequeña pantalla tras su papel de Cassie en la serie Euphoria; siendo todavía hoy en día uno de los mejor valorados de su trayectoria y el que la llevó a ser una sex symbol de Hollywood.

Desde entonces, Sweeney ha protagonizado múltiples largometrajes, incluyendo Madame Web, Immaculate o, todavía pendiente de estrenarse, La asistenta. Ahora bien, ninguno de ellos es tan impactante como la encarnación de la boxeadora Christy Martin en su última película: Christy.

Para ponerse en la piel de la deportista, tuvo que pasar por un intenso cambio físico. El duro entrenamiento y la dieta estricta que se vio obligada a seguir la llevó a ganar 13 kilos de masa. Un fortalecimiento que ha quedado perfectamente plasmado en la cinta.

Sydney Sweeney en Christy | Elevation Pictures

Aunque este reto no terminó al concluir el rodaje de Christy. Sydney se vio forzada a recuperar su figura anterior en tan solo siete semanas. El rodaje de la temporada 3 de Euphoria estaba a las puertas y, en tiempo récord, volvió a su apariencia habitual para retomar el rol de Cassie.

La actriz ha calificado todo este proceso de "un desafío mental y casi un síndrome de abstinencia física por no poder entrenar tanto, lo que fue como una extraña bajada de serotonina". Su primera transformación la llevó a ser "su versión más fuerte y llena de vida"; pero, de cara a la serie de HBO, "tuvo que parar y bajar todo el peso".

De igual modo, explica que "en ​​cada pelea" de la cinta "nos golpeamos". Un rodaje extremo que la puso a prueba: "Tuve conmociones cerebrales, incluso algunas narices sangrantes"; lo cual no la asustó, sino que "le encantó", según ha recogido The Guardian.

No obstante, este esfuerzo parece no haber sido suficiente como para captar el interés del público. Christy se ha convertido en uno de los peores estrenos de la historia en películas que se han proyectado en más de 2000 salas de cine. Y es que ha recaudado tan solo 1'3 millones en el fin de semana de lanzamiento.

La actriz, como si en un ring estuviera, no ha cedido a los golpes y ha publicado en Instagram una galería de imágenes de la cinta con un extenso pie de texto en el que afirma estar "profundamente orgullosa de esta película".

"Orgullosa de la película que David hizo. Orgullosa de la historia que contamos. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resiliente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida", continúa antes de dejar claro que "esta película representa la supervivencia, el coraje y la esperanza".

Asimismo, Sydney ha explicado lo importante que ha sido la película más allá de las pantallas: "A través de nuestras campañas, hemos ayudado a crear conciencia sobre la violencia doméstica. Todos nos unimos a esta película con la convicción de que la historia de Christy podría salvar vidas".

"No siempre hacemos arte solo por las cifras, lo hacemos para generar un impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida. Gracias, Christy. Te quiero", concluye la intérprete en redes sociales.

Sea como sea, la carrera de Sydney Sweeney sigue en buena dirección y, a pesar del traspiés en taquilla, ya está dispuesta a seguir ganándose a sus fans en la próxima temporada de Euphoria.